 11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Qafar Ağayev17:50 - Bu gün
Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə martın 15-də baş tutan buraxılış imtahanında 9 nəfər 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu imtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 58 144 nəfərdən 379 nəfər imtahana gəlməyib. İmtahan qaydalarını pozduğu üçün 10 nəfər imtahandan xaric olunub.

İmtahan nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılması üçün DİM-də Apellyasiya Komissiyası fəaliyyət göstərəcək. Apellyasiya Komissiyasına müraciət etmək istəyənlər 27 aprel saat 10:00-dan 29 aprel saat 17:00‑dək DİM-in saytında yerləşdiriləcək elektron ərizəni doldurmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Göstərilən müddət ərzində qeydiyyatdan keçməyənlər sonradan Apellyasiya Komissiyasına müraciət edə bilməyəcəklər. Elektron ərizədə haqqında müraciət edilən tapşırığın nömrəsi seçilməli, onunla bağlı müraciətin məzmunu yazılmalı və meyarın hansı bəndinə uyğun hesab edildiyi göstərilməlidir. Elektron ərizədə müraciətin məzmunu qeyd olunmadığı halda ərizə qəbul edilmir və həmin müraciət araşdırılmır.

Paylaş:
134

Aktual

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbərlər