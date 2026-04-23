Mikayıl Cabbarov millini təbrik etdi: “Avropanın ən güclüsüyük”

На русском
Cəmiyyət

Qafar Ağayev12:09 - Bu gün
Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov Albaniyanın Tirana şəhərində keçirilən Avropa çempionatında komanda hesabında birinci olan yunan-Roma güləşi millisini təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, qurum rəhbəri bu barədə “X” hesabında paylaşım edib.

M.Cabbarov komandamızı Avropanın ən güclüsü adlandırıb: “Biz Avropanın ən güclüsüyük! Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə milli komandamızın növbəti möhtəşəm uğuru hər birimizi sevindirir və qürurlandırır. Həsrət Cəfərovun (67 kq) ardıcıl 4-cü dəfə Avropa çempionu olaraq tarix yazması, Qurban Qurbanovun (82 kq) titulunu qoruyaraq yenidən zirvəyə yüksəlməsi böyük əzmin, zəhmətin və peşəkarlığın bariz nümunəsidir.

Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq) və İslam Abbasovun (87 kq) qazandığı bürünc medallar da komandamızın döyüş ruhunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu əlamətdar uğur münasibətilə idmançılarımızı, onların məşqçilərini və ailələrini səmimi qəlbdən təbrik edir, Azərbaycan idmanının beynəlxalq arenada qazandığı bu qələbələrin davamlı olmasını arzulayıram”.

Paylaş:
76

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Siyasət

“Tarixi faktlar göstərir ki, sistemli dağıntı siyasətini məhz Ermənistan həyata keçirilib” - FOTO - ŞƏRH

Cəmiyyət

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Cəmiyyət

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda təmir ciddi tıxaca səbəb olub

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Son xəbərlər

“Tarixi faktlar göstərir ki, sistemli dağıntı siyasətini məhz Ermənistan həyata keçirilib” - FOTO - ŞƏRH

Bu gün, 13:14

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:06

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 13:00

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

Bu gün, 12:54

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 12:43

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Bu gün, 12:39

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayı keçirilir

Bu gün, 12:38

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakıda əsas yollarından birində sıxlıq aradan qaldırılıb - VİDEO

Bu gün, 12:26

Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar

Bu gün, 12:22

Şəkidə məhkum ölüb

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov millini təbrik etdi: “Avropanın ən güclüsüyük”

Bu gün, 12:09

ADSEA Kür çayının daşması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib

Bu gün, 12:07

Bakıda insident: polisə müqavimət göstərənlər saxlanıldı, silahdan istifadə edildi - VİDEO

Bu gün, 12:02

Danimarkada iki qatar toqquşdu - çox sayda yaralı var

Bu gün, 11:55

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Bu gün, 11:51

Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:48

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 18 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 11:42

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Bu gün, 11:21

Paytaxt məktəbində şok iddia: V sinif şagirdi sinif yoldaşlarını ölümlə hədələyib

Bu gün, 11:13

Laçın kanat yolunun inşası 2026-cı ilin sonunadək tamamlanacaq - VİDEO

Bu gün, 11:10
Bütün xəbərlər