 Tarixdə bu gün – 30 aprel nə günüdür? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Tarixdə bu gün – 30 aprel nə günüdür?

Oksana Orucova11:57 - Bu gün
Tarixdə hər bir gün müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.

1news.az 30 aprel tarixində dünyada və ölkədə baş vermiş hadisələri təqdim edir:

1563-cü il 30 aprel- Kral VI Çarlzın əmrilə bütün yəhudilər Fransadan qovulmağa başlandı.

1789-cu il 30 aprel - Nyu-Yorkun Uoll-Stritdəki Federal Zalın eyvanında Corc Vaşinqton ABŞ-nin ilk seçilmiş prezidenti kimi and içib.

1803-cü ilin 30 aprelində - Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisi 2 dəfə artdı. Belə ki, ABŞ Luiziana torpaqlarını Fransadan 15 milyon dollar qarşılığında satın aldı.

1812-ci il 30 aprel - Luiziana ABŞ-nin 18-ci ştatı olub.

1937-ci il 30 aprel - Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəyovun "Koroğlu" operasının premyerası keçirilmişdir.

30 aprel 1945-ci ildə - İkinci Dünya müharibəsində Berlində faşist Almaniyasına qarşı son döyüş – Reyxstaqa hücum başlayıb.


1991-ci il 30 aprel - CERN ümumdünya hörümçək toru protokollarının pulsuz olacağını elan edib.

1991-ci il 30 aprel - Qarabağ müharibəsi: Qarabağ və Ermənistanda Çaykənd əməliyyatı başlamışdır.

1992-ci il 30 aprel - Kəlbəcər rayonundakı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təcili olaraq hərbi əməliyyatları dayandırmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsi qəbul edilib.

1993-cü ilin 30 aprel - tarixində dünya miqyasında mühüm və ən geniş ünsiyyət şəbəkəsi olan “World Wide Web” (www) yarandı.

1996-cı il 30 aprel- Azərbaycan və Andorra arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur.

2009-cu il 30 aprel - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında terror hadisəsi baş vermişdir.

2020-ci il 30 aprel - Tacikistanda ilk dəfə COVID-19 qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, 30 aprel tarixi Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin yaranma günüdür. Bununla yanaşı bu gün həm də Beynəlxalq Caz Günü kimi qeyd olunur.


Paylaş:
135

Aktual

Siyasət

Rəsmi

Dünya

Cəmiyyət

Cəmiyyət

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbərlər