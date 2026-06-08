 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

First News Media12:45 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə arabir zəif duman. Şimal-şərq küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.
 

Havanın temperaturu gecə 15-19° isti, gündüz 23-28° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 50-60 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi şərq rayonlarında yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 16-20° isti, gündüz 28-33° isti, dağlarda gecə 8-13° isti, gündüz 15-20°, bəzi yerlərdə 23-28° isti olacaq.

Paylaş:
210

Aktual

Siyasət

Azərbaycanda 16–18 yaşlılar üçün sosial şəbəkələrdə yeni QAYDALAR

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Cəmiyyət

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Mövqe

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

“Yaxın gələcəkdə Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradılacaq”

“İdrak” liseyində müəllimini güllələyən şagirdin valideynləri susqunluğunu pozdu

İntensiv yağış, dolu müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların Azərbaycana qayıdışı üçün tədbirlər görülür

Son xəbərlər

Ramiz Fətəliyev Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib

Bu gün, 17:32

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Bu gün, 17:28

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

Bu gün, 17:18

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Bu gün, 17:06

Əli Əsədov Vyetnamın Baş prokuroru ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Bu gün, 16:41

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:40

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:32

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:17

Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:01

İran İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırıb

Bu gün, 15:54

Expressbank Mingəçevirdə təmizlik aksiyası keçirib - FOTO

Bu gün, 15:38

Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib

Bu gün, 15:29

Cəlilabadda şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilərin istehlaka təqdim edilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:16

Sabahdan lisey və gimnaziyalara qəbul başlayır

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda Aşuranın vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:38

Goranboyda avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 14:36

Hacıqabulda açıq ərazidə yanğın başlayıb - FOTO

Bu gün, 14:17

Ruslan Quliyev vəfat etdi

Bu gün, 13:54

Qaxda 1 ton çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər