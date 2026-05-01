Hikmət Hacıyev diplomatik korpusun Xankəndiyə səfərindən yeni kadrlar paylaşıb
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Xankəndidə Zəfər parkında diplomatik korpusun üzvləri ilə birgə fotosunu paylaşıb.
1news.az xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkələrdə müvafiq paylaşım edib.
"Xankəndidəki Zəfər parkı - qürur və xatirələr məkanıdır", - H.Hacıyev bildirib.
Kadrlarda diplomatik korpus nümayəndələrinin Xankəndidəki Zəfər parkında birgə foto çəkdirdikləri an əks olunub.
A family photo with members of the diplomatic corps at Victory Park in Khankendi — a place of pride and memories pic.twitter.com/U8qsE1tjBC — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 1, 2026
