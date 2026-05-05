 Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir

13:51 - Bu gün
Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir

Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının Vitse-Prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin məlumatında qeyd olunub.

Məlumata əsasən, Kaya Kallas bildirib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşıdır, ona görə də bu gün Bakıda olmaqdan məmnundur:

"Xüsusilə, ticarət, nəqliyyat və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi üçün aşkar potensial var. Aİ, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında əlaqələrin gücləndirilməsi bizim ortaq strateji maraqlarımıza uyğundur və biz Azərbaycanla daha strukturlaşdırılmış tərəfdaşlığı müzakirə etməyə hazırıq".

K.Kallas əlavə edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində irəliləyiş tarixi bir fürsətdir və bu dinamikanı qoruyub saxlamaq vacibdir.

"Aİ-nin bunu dəstəkləmək üçün etimad qurucu tədbirlərdən tutmuş minatəmizləmə fəaliyyətinə qədər bir sıra vasitələri vardır ki, bu sahələrdə biz artıq ən böyük donoruq", - o vurğulayıb.

Paylaş:
53

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Mövqe

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Siyasət

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Siyasət

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

Siyasət

Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

“Əminəm ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələri bundan sonra daha da inkişaf edəcək”

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 10 vaqon gübrə göndərilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan turizm sahəsində Meksika ilə əməkdaşlığı gücləndirir

Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə görə komissiya yardıldı

İlham Əliyev Azərbaycanla Belarus arasında sürücülük vəsiqələrinin tanınması haqda sazişi təsdiq edib

Son xəbərlər

Mətbuat Şurası o müsahibə ilə bağlı mediaya müraciət etdi

Bu gün, 14:07

İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibini qəbul edib

Bu gün, 14:01

Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 13:51

Sürücülərin nəzərinə: Buna görə cərimələnə bilərsiniz

Bu gün, 13:40

Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərində qaz kəsiləcək

Bu gün, 13:24

Bakıda müğənni əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:11

Saatlıda yanıq xəsarəti alan qadın 2 ay sonra xəstəxanada ölüb

Bu gün, 13:00

ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

Bu gün, 12:55

Sabahın havası açıqlanıb

Bu gün, 12:40

Neftçalada qızıl mağazasından oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:27

Bakı Olimpiya Stadionuna bu ərazilərdən gedə biləcəksiniz

Bu gün, 12:24

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Bu gün, 12:11

Kolumbiyada mədəndə partlayış: 9 işçi həlak oldu

Bu gün, 12:03

Nazir onu rəis təyin etdi

Bu gün, 11:52

Silk Way West Airlines Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyini qeyd edir

Bu gün, 11:43

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan öz siyasətini dəqiq diplomatik strategiya əsasında qurur”

Bu gün, 11:42

WUF13 zamanı bölgələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyət olacaq? - NİİM rəisindən açıqlama

Bu gün, 11:34

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Bu gün, 11:26

"Qarpız" yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 11:16

Vüqar Aslanov WUF13-də nəqliyyatın təşkili planını açıqlayıb

Bu gün, 11:02
Bütün xəbərlər