 Lerikdə 14 kiloqram narkotik vasitə və həblər aşkarlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Lerikdə 14 kiloqram narkotik vasitə və həblər aşkarlandı

15:57 - Bu gün
Lerikdə 14 kiloqram narkotik vasitə və həblər aşkarlandı

Ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilmiş külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop tərkibli həblərin paytaxta gətirilərək realizə olunmasının qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb.

Lerik Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdikləri əməliyyat zamanı 29 yaşlı Azər Vəlibəyov, 30 yaşlı Ziya Məhərrəmzadə və 36 yaşlı A. Cəbiyeva saxlanılıblar. Onlardan 14 kiloqram marixuana və 4490 ədəd metadon həbi aşkarlanıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır.

Paylaş:
194

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev 19-cu “Caspian Agro Week” və 31-ci “InterFood Azerbaijan” sərgiləri ilə tanış olub - FOTO

Cəmiyyət

Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov və Kaya Kallasın geniştərkibli görüşü olub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Bu gün “Cahandar ağa”nın doğum günüdür

Aeroport yolunda avtoqəza olub, ölən var

Yeni təyin olunan rektor kimdir? - DOSYE

Azərbaycan millisi Malta və San Marino ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Diplomatik korpusun nümayəndələri Laçına yola düşüb

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Son xəbərlər

İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 2 700-ü keçdi

Bu gün, 17:50

Bu gün “Cahandar ağa”nın doğum günüdür

Bu gün, 17:44

Aeroport yolunda avtoqəza olub, ölən var

Bu gün, 17:42

Yeni təyin olunan rektor kimdir? - DOSYE

Bu gün, 17:33

Azərbaycan millisi Malta və San Marino ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək

Bu gün, 17:25

Sumqayıtda avtomobil yolu çöküb

Bu gün, 17:00

Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO

Bu gün, 16:53

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 16:52

Azərbaycan və Gürcüstanın maliyyə nazirlikləri Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayacaq

Bu gün, 16:51

Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:41

Həlak olan minatəmizləyənlərin övladlarının təhsilhaqqını dövlət ödəyəcək

Bu gün, 16:30

Naxçıvanda dəhşətli qətl: 75 yaşlı qadını öldürən rəfiqələrə hökm oxundu

Bu gün, 16:19

Bayraktar: Azərbaycanla Türkiyə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

Bu gün, 16:06

Lerikdə 14 kiloqram narkotik vasitə və həblər aşkarlandı

Bu gün, 15:57

Sumqayıtda evdə yanğın olub, ana və qızı tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 15:42

İlham Əliyev 19-cu “Caspian Agro Week” və 31-ci “InterFood Azerbaijan” sərgiləri ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 15:31

Çində fişəng fabrikasında partlayış: onlarla ölən və yaralanan var

Bu gün, 15:31

Ceyhun Bayramov və Kaya Kallasın geniştərkibli görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:13

Paşinyan: Azərbaycanla yolların tam açılacağına şübhəm yoxdur

Bu gün, 15:05

Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:39
Bütün xəbərlər