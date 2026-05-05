 ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

Oksana Orucova12:55 - Bu gün
ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

ABŞ ordusu Karib dənizində narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olduğu iddia edilən bir qayığa hücum edib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub.

ABŞ-ın Cənub Komandanlığının (SOUTHCOM) sosial media hesabında verilən məlumata görə, “Cənub Mızrağı” əməliyyatı çərçivəsində birgə işçi qrup tərəfindən, təşkilatlanmış cinayət qruplarına aid olduğu bildirilən qayığa zərbə endirilib. Əməliyyat ABŞ Cənub Komandanlığının rəhbəri general Francis L. Donovanın göstərişi ilə həyata keçirilib.

Açıqlamada qeyd olunub ki, əldə edilən kəşfiyyat məlumatları həmin qayığın Karib dənizində tanınmış narkotik qaçaqmalçılığı marşrutunda narkotik daşıdığını təsdiqləyib. “Bu hücum nəticəsində 2 kişi narko-terrorçu öldürülüb. ABŞ hərbçilərindən heç kim zərər görməyib”, – deyə məlumatda bildirilib.

Paylaş:
91

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Mövqe

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Siyasət

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Siyasət

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

Dünya

ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

Kolumbiyada mədəndə partlayış: 9 işçi həlak oldu

Tarixdə bu gün – 5 may nə günüdür?

İran: ABŞ hərbi gəmisi vurulub

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə 75 vilayətdə narkotik əməliyyatı: 638 nəfər həbs edildi

Yunanıstanda güclü zəlzələ baş verdi

BƏƏ OPEC və OPEC+ təşkilatlarından çıxdığını açıqlayıb

ABŞ blokadası İran rialına zərbə vurdu

Son xəbərlər

Mətbuat Şurası o müsahibə ilə bağlı mediaya müraciət etdi

Bu gün, 14:07

İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibini qəbul edib

Bu gün, 14:01

Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 13:51

Sürücülərin nəzərinə: Buna görə cərimələnə bilərsiniz

Bu gün, 13:40

Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərində qaz kəsiləcək

Bu gün, 13:24

Bakıda müğənni əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:11

Saatlıda yanıq xəsarəti alan qadın 2 ay sonra xəstəxanada ölüb

Bu gün, 13:00

ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

Bu gün, 12:55

Sabahın havası açıqlanıb

Bu gün, 12:40

Neftçalada qızıl mağazasından oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:27

Bakı Olimpiya Stadionuna bu ərazilərdən gedə biləcəksiniz

Bu gün, 12:24

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Bu gün, 12:11

Kolumbiyada mədəndə partlayış: 9 işçi həlak oldu

Bu gün, 12:03

Nazir onu rəis təyin etdi

Bu gün, 11:52

Silk Way West Airlines Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyini qeyd edir

Bu gün, 11:43

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan öz siyasətini dəqiq diplomatik strategiya əsasında qurur”

Bu gün, 11:42

WUF13 zamanı bölgələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyət olacaq? - NİİM rəisindən açıqlama

Bu gün, 11:34

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Bu gün, 11:26

"Qarpız" yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 11:16

Vüqar Aslanov WUF13-də nəqliyyatın təşkili planını açıqlayıb

Bu gün, 11:02
Bütün xəbərlər