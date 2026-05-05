Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Ekvadorda səfərdə olub.
Bu barədə 1news.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, səfər zamanı paytaxt Kito şəhərində Azərbaycan Xarici İşlər və Ekvador Xarici İşlər və İnsan Mobilliyi nazirlikləri arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.
Nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən nazir müavini Elnur Məmmədov, Ekvador tərəfindən isə xarici işlər və insan mobilliyi nazirinin müavini Alexandro Davalos başçılıq edib.
Məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, humanitar, energetika, mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Görüşlərdə kənd təsərrüfatı, biznes və sərmayələrin gələcəkdə təşviqi məqsədilə iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında əməkdaşlığın qurulmasına qarşılıqlı dəstək ifadə olunub.
Yekunda ilk siyasi məsləhətləşmələrin protokolu, eləcə də Azərbaycan Hökuməti və Ekvador Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələbindən azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb.
Səfər çərçivəsində nazir müavini Elnur Məmmədov tərəfindən Ekvador Diplomatik Akademiyasında "Azərbaycanın xarici siyasəti" mövzusunda təqdimat edilib. Bununla yanaşı, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri tərəfindən Ekvador Xarici İşlər və İnsan Moblliyi Nazirliyinin Mətbuat xidmətinə, habelə ölkənin aparıcı "El Telegrafo" onlayn dövlət qəzetinə müsahibələr verilib.
Həmçinin, Ekvadorda fəaliyyət göstərən azərbaycanlı iş adamları ilə görüş keçirilib.