 Mayın 9-da Moskvada mobil internet tam söndürüləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Mayın 9-da Moskvada mobil internet tam söndürüləcək

10:23 - Bu gün
Mayın 9-da Moskvada mobil internet tam söndürüləcək

May ayının 9-da Moskvada mobil internet tam söndürüləcək.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, mayın 9-da Moskvada mobil internetə, o cümlədən veb saytların "ağ siyahısına" girişə və SMS mesajlarına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

Nazirlik evlərdəki internetin və Wi-Fi-nin normal qaydada işləyəcəyini, 7-8 may tarixlərində mobil internetə çıxışı məhdudlaşdırmağı planlaşdırmadıqlarını açıqlayıb.

Paylaş:
151

Aktual

Cəmiyyət

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Mövqe

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Cəmiyyət

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Dünya

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

Əhaliyə xəbərdarlıq - Dəhşətli istilər gəlir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Fələstinli jurnalist: İsrail həbsxanasına daxil olanda 120 kq idim, indi isə 60

Robot konsert verdi, alqışlar səngimədi - VİDEO

Filippinlərdə 6 bal gücündə zəlzələ baş verib

Türkiyəli müğənni Tülay Özer vəfat edib

Son xəbərlər

“Vahid standartlar və rəqəmsal idarəetmə Bakı nəqliyyatında xidmət səviyyəsini yüksəldəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 17:30

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Bu gün, 17:26

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Bu gün, 17:08

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

Bu gün, 16:58

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:53

Gender bərabərliyinin təmini məqsədilə əməkhaqqına dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 16:35

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Bu gün, 16:32

Tallində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:31

Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:26

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Bu gün, 16:18

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Bu gün, 16:16

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yenidən təşkil ediləcək

Bu gün, 16:14

Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

Bu gün, 16:13

Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:09

30-dan çox ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilir

Bu gün, 16:05

Sabah yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:46

Mərkəzi Bankda ekspertlərlə makroiqtisadi vəziyyət müzakirə edilib

Bu gün, 15:34

Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

Bu gün, 15:20

Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 15:08

Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

Bu gün, 14:52
Bütün xəbərlər