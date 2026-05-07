Azərbaycan hərbçiləri “EFES - 2026” çoxmillətli təlimində iştirak edir - VİDEO
Qardaş Türkiyə Respublikasında Azərbaycan Ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə keçirilən “EFES - 2026” çoxmillətli birgə müştərək təlimi uğurla davam edir.
1news.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Niger, Nigeriya və Rumıniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış, eləcə də dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər.
Qeyd edək ki, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlimdə hərbçilərimiz tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər.
