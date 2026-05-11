 “Bakı–Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışının II mərhələsinin qalibi bəlli olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Bakı–Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışının II mərhələsinin qalibi bəlli olub

14:55 - Bu gün
“Bakı–Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışının II mərhələsinin qalibi bəlli olub

"Bakı–Xankəndi" Azərbaycan beynəlxalq velosiped yarışının ikinci mərhələsi başa çatıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, velosipedçilər bu etapda “Sea Breeze”dən İsmayıllıya qədər 193,3 kilometr məsafə qət ediblər.

Finişə Qazaxıstanın "XTS Astana" komandasının üzvü Yevgeni Fyodorov birinci çatıb. İtaliyanın "Solution Teks NIPPO Rali" komandasının isveçrəli üzvü Aleksandr Balmer ikinci, İspaniyanın "Burqos Burpellet BH" klubunun uruqvaylı velosipedçisi Erik Antonio Fakundes üçüncü olub.

İkinci yarış günü daha çətin profili ilə seçilməklə - 3 dağ yoxuşu və 2 sprint təsnifatını özündə birləşdirib.

Ötən gün I mərhələdə Çinin "Li-Ninq Star" komandasının belaruslu üzvü Aleksey Şnirko birinci yeri tutub.

Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. Beş mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 000 avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq.

Paylaş:
144

Aktual

Dünya

Gürcüstanın yeni patriarxı bəli oldu

Dünya

Yaponiya İran böhranından sonra ilk dəfə Azərbaycan neftinə üz tutdu

Cəmiyyət

30 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

DİN: Son iki gündə 91 cinayətin üstü açılıb

Cəmiyyət

Sabah görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bakıda mağazadan seyf oğurlayan şəxs tutulub

Bakıda məktəbdə beşinci sinif şagirdi qızı bıçaqladı - FOTO

Azərbaycan millisi Avropa Kubokunu 9 medalla başa vurdu

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

Son xəbərlər

Sabah görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:53

Gürcüstanın yeni patriarxı bəli oldu

Bu gün, 17:26

Bakıda mağazadan seyf oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 17:09

Bakıda məktəbdə beşinci sinif şagirdi qızı bıçaqladı - FOTO

Bu gün, 16:52

“Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub

Bu gün, 16:24

Azərbaycan millisi Avropa Kubokunu 9 medalla başa vurdu

Bu gün, 16:02

Xırdalanda qapısı açıq maşından oğurluq olundu

Bu gün, 15:33

Suriya da WUF13-də iştirak edəcək

Bu gün, 15:18

Külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:58

“Bakı–Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışının II mərhələsinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 14:55

Yaponiya İran böhranından sonra ilk dəfə Azərbaycan neftinə üz tutdu

Bu gün, 14:36

İntensiv yağış, sel - Hava xəbərdarlığı

Bu gün, 13:59

Kinematoqrafçılar İttifaqının yeni sədri onlardan biri olacaq

Bu gün, 13:31

30 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:00

Uşaq inkişafında yeni mədəniyyət: Baku Speech Area-dan fərqli yanaşma - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 12:44

Pəncərə silən qadın yıxılıb ölüb

Bu gün, 12:38

Marketlərdən oğuluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 12:13

IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb

Bu gün, 11:46

7000 manatlıq naqil oğurlayıb metal kimi satdılar

Bu gün, 11:18

Yüksək sürət gənc motosikletçinin həyatına son qoydu

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər