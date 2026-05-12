 “Techpro DC” şirkəti “GITEX AI CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan 2026” sərgisində iştirak edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Techpro DC” şirkəti “GITEX AI CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan 2026” sərgisində iştirak edib - FOTO

10:00 - Bu gün
“Techpro DC” şirkəti “GITEX AI CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan 2026” sərgisində iştirak edib - FOTO

Techpro DC şirkəti, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində ən iri genişprofilli İT distribyutorlarından biri olaraq, 4–5 may tarixlərində Almatıda ilk dəfə keçirilən ‘GITEX AI CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan 2026’ sərgisində iştirak edib.

Tədbir regionun ən iri texnologiya platformalarından birinə çevrilərək qlobal İT bazarının nümayəndələrini, dövlət qurumlarını, investorları, startapları və süni intellekt, bulud infrastrukturu, rəqəmsallaşma və kibertəhlükəsizlik sahəsində həllər hazırlayan şirkətləri bir araya gətirib.

GITEX AI 2026 dünyanın ən nüfuzlu texnologiya və innovasiya platformalarından biri olan GITEX qlobal ekosistemi çərçivəsində təşkil olunub. Tədbirin təşkilatçıları qismində inD — GITEX-in qlobal operatoru, Qazaxıstan Respublikasının Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi, Astana Hub və Almatı şəhər administrasiyası çıxış edib. Sərgidə 60-dan çox ölkədən şirkətlər və nümayəndə heyətləri iştirak ediblər.

Techpro DC üçün GITEX AI 2026-da iştirak şirkətin Mərkəzi Asiya və Qafqaz bazarlarında mövqeyini daha da gücləndirmək istiqamətində mühüm addım olub. Şirkət sərgidə öz stendi ilə təmsil olunub və bu stend tədbirin əsas işgüzar kommunikasiya nöqtələrindən birinə çevrilib. İki gün ərzində Techpro DC komandası tərəfdaşlar, sistem inteqratorları, korporativ müştərilər və beynəlxalq vendorlarla görüşlər keçirərək birgə layihələrin perspektivlərini və regionun texnoloji ekosisteminin inkişafını müzakirə ediblər.

“Qazaxıstanda keçirilən GITEX AI sərgisində iştirak bizim üçün sadəcə sərgi fəaliyyəti deyil, həm də Techpro DC-ni infrastruktur həlləri, kibertəhlükəsizlik və korporativ sektor üçün texnologiyalar sahəsində güclü ekspertizaya malik beynəlxalq şirkət kimi təqdim etmək imkanı oldu. Stendimizə və region üçün prioritet istiqamətlərə — süni intellekt, məlumatların qorunması, bulud infrastrukturu və müasir data mərkəzlərinə böyük maraq müşahidə etdik. Bu cür platformalar Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Yaxın Şərq bazarları arasında yeni tərəfdaşlıqların və uzunmüddətli texnoloji əlaqələrin formalaşmasına şərait yaradır”, — deyə Techpro DC- nin nümayəndəsi bildirib.

Techpro DC stendində kibertəhlükəsizlik, məlumatların saxlanılması, AI infrastrukturu və korporativ avadanlıqlar sahəsində həllərə xüsusi diqqət ayrılıb. Şirkətlə birlikdə sərgidə beynəlxalq texnologiya şirkətləri olan HPE, Scality, Brandefense və Cymulate, eləcə də digər tərəfdaşların həlləri təqdim olunub.

İşgüzar proqram çərçivəsində Techpro DC və tərəfdaş şirkətlərin nümayəndələri süni intellektin tətbiqi üzrə praktiki ssenariləri, Süni intellekt üçün optimallaşdırılmış infrastrukturun inkişafını, data mərkəzlərinin miqyaslandırılması məsələlərini, ehtiyat məlumat saxlanılması həllərini və korporativ məlumatların qorunmasına dair müasir yanaşmaları müzakirə ediblər. Sərgi iştirakçıları və qonaqlar arasında suveren rəqəmsal infrastruktur, süni intellekt layihələri üçün hesablama güclərinin artırılması və sürətli rəqəmsallaşma fonunda informasiya təhlükəsizliyinə dair tələblərin gücləndirilməsi mövzuları xüsusi maraq doğurub.

Techpro DC-nin GITEX AI 2026 sərgisində iştirakı şirkətin regional texnoloji tərəfdaşlığın inkişafına və Mərkəzi Asiyanın sürətlə böyüyən bazarlarında mövqeyinin genişləndirilməsinə yönəlmiş strateji fokusunu əks etdirir. Şirkət qlobal distribusiya bazarına çıxışla bağlı iddialı planlarını da gizlətmir. Süni intellekt infrastrukturu, data mərkəzləri və texnoloji ekosistemlərin inkişafına aktiv investisiyalar yatıraraq regionun əsas rəqəmsal hablarından birinə çevrilən Qazaxıstan hazırda Techpro DC üçün prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Qeyd edək ki, distribyutor bu ölkədə Astana və Almatı şəhərlərindəki ofisləri vasitəsilə fəaliyyət göstərir.

Paylaş:
156

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub - FOTO

Dünya

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Cəmiyyət

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Cəmiyyət

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar “Kontakt Home” və “Birmarket”a məxsusdur - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Yusuf Güney ev dustaqlığına buraxılıb

ADY yeni qatarlar alacaq

WUF13 çərçivəsində "Memarlıq həftəsi"nə start verilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

“Pet-friendly” Bakı: qonaqları ev heyvanları ilə qəbul edən məkanlar – SİYAHI

Son xəbərlər

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Bu gün, 16:09

Bakıda WUF13 çərçivəsində 121 pavilyon quraşdırılacaq

Bu gün, 15:58

Yusuf Güney ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 15:53

ADY yeni qatarlar alacaq

Bu gün, 15:34

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 15:29

WUF13 çərçivəsində "Memarlıq həftəsi"nə start verilib

Bu gün, 15:25

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Bu gün, 15:23

Tayvan sahillərində 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 15:04

Deputat: Dövlət bu uşaqlara sahib çıxmalıdır

Bu gün, 14:44

Allahşükür Paşazadə Gürcüstanın yeni patriarxını Azərbaycana səfərə dəvət edib

Bu gün, 14:33

Azərbaycanda orta aylıq maaş 1100 manatı keçib

Bu gün, 14:23

ABŞ-də meşə yanğını: 7 min hektardan çox ərazi külə döndü

Bu gün, 14:09

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar “Kontakt Home” və “Birmarket”a məxsusdur - AÇIQLAMA

Bu gün, 13:53

Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində eskalator və liftlərin yenilənməsinə başlanılır

Bu gün, 13:24

Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdiriləcək

Bu gün, 13:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:10

Əli Əsədovdan qaz sərfiyyatı ilə bağlı YENİ QƏRAR

Bu gün, 12:58

Malayziya sahillərində miqrant qayığı batdı: 14 nəfər itkin düşdü

Bu gün, 12:55

Fars körfəzi və yeni reallıq: İranda uzanan böhran region iqtisadiyyatına necə zərbə vurur

Bu gün, 12:40
Bütün xəbərlər