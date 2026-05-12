Akif İslamzadənin vəziyyətində müsbət dinamika müşahidə edilir
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Gömrük Hospitalının Əməliyyatxana anesteziya-reanimasiya şöbəsinin rəisi Tural Sadıqov bildirilib.
Onun sözlərinə görə, müğəninin ümumi vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır:
"Xəstənin huşu aydındır. Dərmanların fonunda təzyiqi normal saxlanılır. Xəstə aktivləşdirilib, miokard infarktı diaqnozu ilə müalicəsi davam etdirilir".
Xatırladaq ki, A.İslamzadə mayın 8-də infarkt səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib.
