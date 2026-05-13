 MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan etdi

15:15 - Bu gün
MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan etdi

Medianın İnkişafı Agentliyi jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib.

Bu barədə 1news.az-a MEDİA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət və ona əlavə edilən sənədlər elektron formada mib.media.gov.az portalı vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinə təqdim edilir.

Müsabiqənin əsas şərti müsabiqə elan olunan günədək son 3 aylıq dövr ərzində dərc olunmuş və ya yayımlanmış materialı təqdim etməkdir.

Müsabiqəyə təqdim edilən materiallar jurnalist müsabiqə elan olunan günədək son 3 (üç) aylıq dövr ərzində çap mediası və onlayn media subyektində dərc olunmuş hər hansı bir yazısını aşağıdakı nominasiyalardan yalnız biri üzrə müsabiqəyə təqdim edir:

- ən yaxşı reportaj;

- ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil;

- ən yaxşı sosial-iqtisadi təhlil;

- ən yaxşı müsahibə;

- ən yaxşı mədəniyyət materialı;

- ən yaxşı köşə yazısı;

- ən yaxşı jurnalist araşdırması;

- ən yaxşı oçerk.

Jurnalist müsabiqə elan olunan günədək son 3 (üç) aylıq dövr ərzində audiovizual media subyektində yayımlanmış və həcmi (xronometrajı) ən çoxu 5 (beş) dəqiqə olan süjetini aşağıdakı nominasiyalardan yalnız biri üzrə müsabiqəyə təqdim edir:

- ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj;

- ən yaxşı sosial-iqtisadi reportaj;

- ən yaxşı tematik (idman, mədəniyyət və s.) reportaj.

Materialların qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən cəlb edilmiş 3 (üç) müstəqil ekspert tərəfindən həyata keçirilir.

Müsabiqənin yekununda yazılar üçün nəzərdə tutulmuş nominasiyaların hər biri üzrə 5 (beş) jurnalist, süjetlər üçün nəzərdə tutulmuş nominasiyaların hər biri üzrə isə 5 (beş) jurnalist və 5 (beş) operator qalib elan edilir və mükafatlandırılır.

Müsabiqəyə müraciət qəbulu 20 may 2026-ci il 18:00 tarixinədək davam edəcəkdir.

MEDİA - fərdi jurnalist müsabiqəsinin keçirilməsi qaydaları ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

Müsabiqə qaydaları

Müraciət forması

Paylaş:
152

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurası sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Cəmiyyət

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Cəmiyyət

"Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama

Dövlət Statistika Komitəsində yeni təyinat - Foto

Dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edilib

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - VİDEO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycanda zəlzələ olub

Son xəbərlər

"Birmarket" yanğından sonra işini tam bərpa edib - Açıqlama

Bu gün, 17:44

Dövlət Statistika Komitəsində yeni təyinat - Foto

Bu gün, 17:28

Məşhur aktyor Donald Gibb vəfat etdi

Bu gün, 17:10

Dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 17:04

Yeni virus həyəcanı: 1700-dən çox şəxs karantinə alındı

Bu gün, 16:49

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:29

"Laçın İşğal və Zəfər Muzeyi Kompleksi"nin ehtimal olunan dəyəri açıqlanıb

Bu gün, 16:20

Londonda ölən 34 yaşlı Natəvan kim idi?

Bu gün, 15:58

ADY bayram günlərində əlavə qatar reysləri təyin edib

Bu gün, 15:29

MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan etdi

Bu gün, 15:15

Bu şəxslər universitetə birbaşa qəbul ola bilər - DİM-dən xatırlatma

Bu gün, 14:56

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub

Bu gün, 14:37

TƏBİB-də yeni təyinatlar edildi

Bu gün, 14:22

Yunanıstanda dövlət qulluqçuları tətil elan ediblər

Bu gün, 14:05

Bratislava ilə Bakı arasında birbaşa uçuşlara bu ilin payızında başlanılacaq

Bu gün, 13:51

Pediatriya və Endokrinoloji mərkəzlərə yeni direktorlər təyin olunub

Bu gün, 13:41

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 13:21

Nazir universitet və kolleclərlə bağlı əmr imzaladı

Bu gün, 13:12

AQTA normaya uyğun olmayan dərman məhsullarını dövriyyədən çıxardı - FOTO

Bu gün, 13:07
Bütün xəbərlər