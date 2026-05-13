Həcc ziyarətinə yola düşəcək zəvvarların səfər qrafikləri məlum olub
Həcc ziyarətinə hər biri 4 qrupdan ibarət olmaqla, ümumilikdə, zəvvarları daşıyacaq 7 təyyarə yola düşəcək.
Bu barədə 1news.az-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) Xarici Əlaqələr şöbəsinin müdiri, Həcc elektron sistem rəhbəri Vüsal Cahangiri məlumat verib.
O bildirib ki, hər biri 180 nəfərdən ibarət birinci və ikinci zəvvar təyyarəsi mayın 17-də, üçüncü və dördüncü zəvvar təyyarələri mayın 18-də, beşinci və altıncı zəvvar təyyarələri mayın 19-da, yeddinci zəvvar təyyarəsi isə mayın 21-də Həcc ziyarətinə yola düşəcək: "Hər təyyarədə 4 zəvvar qrupu olacaq. Səhər və axşam olmaqla, gündə iki təyyarə yola düşəcək, mayın 21-i isə bir təyyarə yola düşəcək. Onlar ilk olaraq Ciddə şəhərində düşüb, avtobuslarla Cöhfə miqatına gedəcəklər, orada ehram bağlayıb gecə saatlarında Məkkəyə çatacaqlar”.
Xatırladaq ki, 2026-cı il Həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 6100 ABŞ dolları müəyyən edilib.