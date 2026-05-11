“Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub

16:24 - Bu gün
Misli Premyer Liqasında XXXII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

1news.az xəbər verir ki, oyunlara mayın 15-də Yevlax şəhər stadionunda start veriləcək.

Turun mərkəzi qarşılaşması mayın 17-də, "Sabah" və "Neftçi" komandaları arasında baş tutacaq.

Misli Premyer Liqası
XXXII tur
III dövrə

15 may

17:00. "Karvan Yevlax" – "Qəbələ"

Yevlax şəhər stadionu

19:30. "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz"

"SOCAR Polymer Arena"

16 may

17:00. "Şamaxı" – "Turan Tovuz"

Şamaxı şəhər stadionu

17:00. "Qarabağ" – "İmişli"

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

17 may

18:00. "Zirə" – "Sumqayıt"

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

18:00. "Sabah" – "Neftçi"

"Bank Respublika Arena"

