“Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub
Misli Premyer Liqasında XXXII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
1news.az xəbər verir ki, oyunlara mayın 15-də Yevlax şəhər stadionunda start veriləcək.
Turun mərkəzi qarşılaşması mayın 17-də, "Sabah" və "Neftçi" komandaları arasında baş tutacaq.
Misli Premyer Liqası
XXXII tur
III dövrə
15 may
17:00. "Karvan Yevlax" – "Qəbələ"
Yevlax şəhər stadionu
19:30. "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz"
"SOCAR Polymer Arena"
16 may
17:00. "Şamaxı" – "Turan Tovuz"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Qarabağ" – "İmişli"
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
17 may
18:00. "Zirə" – "Sumqayıt"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
18:00. "Sabah" – "Neftçi"
"Bank Respublika Arena"
176