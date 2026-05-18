WUF13 çərçivəsində Bakıda beynəlxalq Urban Expo sərgisinin açılışı olub - FOTO
Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində dünyanın 85 ölkəsinin nümayəndələrini bir araya gətirən Urban Expo sərgisinin açılışı baş tutub.
1news.az xəbər verir ki, sərginin ümumi sahəsi 35 min kvadratmetr təşkil edir və bunun təxminən yarısını ekspozisiya zonası əhatə edir. Ümumilikdə sərgidə 85 ölkədən 260 təşkilat 122 stend və pavilyonda təmsil olunur.
Sərgidən fotoları təqdim edirik:
FOTO: Nadir İbrahimli
