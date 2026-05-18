 Azərbaycan 4 ayda 8 milyon tona yaxın neft ixrac edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan 4 ayda 8 milyon tona yaxın neft ixrac edib

11:07 - Bu gün
Azərbaycan 4 ayda 8 milyon tona yaxın neft ixrac edib

Bu ilin yanvar-aprel aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 7 milyon 923 min 086,69 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

Bu barədə 1news.az Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 4 milyard 365 milyon 297,57 min ABŞ dolları təşkil edib.

İxrac edilən xam neftin həcmi 2025-ci ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə 3,42%, dəyəri isə 4,33 % azdır.

Ötən 4 ayda Azərbaycanın ümumi ixracında bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsullarının payı 36,75 % olub.

Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 17 milyard 403 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.Xarici ticarət dövriyyəsinin 11 milyard 879 milyon ABŞ dolları ixracın, 5 milyard 525 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 35,2 % artıb, idxal isə 32,1 % azalıb.

Paylaş:
113

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Siyasət

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Siyasət

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Cəmiyyət

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Füzulidə I Qarabağ müharibəsinin daha iki itkin-şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

Həkim İmran Cərullazadənin icra etdiyi göz əməliyyatı faciəyə çevrildi - Vətəndaş gözünü itirdi

Hərbi qulluqçuların minaya düşməsi faktı araşdırılır

Son xəbərlər

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bu gün, 16:40

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Bu gün, 16:35

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Bu gün, 16:29

Si Cinpin WUF13-ün işinə uğurlar arzulayıb

Bu gün, 16:27

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 16:21

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Bu gün, 16:10

Kobaxidze: Azərbaycan WUF13-ü yüksək səviyyədə təşkil edib

Bu gün, 15:57

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Bu gün, 15:46

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

Bu gün, 15:42

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:38

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 15:32

İyunun 14-ü magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək

Bu gün, 15:21

Özbəkistan 2030-cu ildə WUF15-ə ev sahibliyi etməyə hazırdır

Bu gün, 15:08

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin yarımfinal oyunları keçirilib

Bu gün, 14:59

Ermənistanda Paşinyana qarşı hədə videosu ilə əlaqədar cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:48

Pensiyaçılara şad xəbər - Endirim ediləcək

Bu gün, 14:38

Prezident Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:26

Prezident qonaqlara “Sea Breeze”ə baş çəkməyi tövsiyə edib

Bu gün, 14:21

Dövlət başçısı: WUF13-ün açılış mərasimində Bakıda aparılan müasir şəhərsalma prosesindən misallar gətirib

Bu gün, 14:16

İlham Əliyev: Azərbaycanda şəhərsalmanın inkişafı sürətlə gedir

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər