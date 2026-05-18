 ABŞ-də dəhşətli qəza: İki hərbi təyyarə toqquşdu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ-də dəhşətli qəza: İki hərbi təyyarə toqquşdu

Oksana Orucova12:06 - Bu gün
ABŞ-də dəhşətli qəza: İki hərbi təyyarə toqquşdu

ABŞ-nin Aydaho ştatında keçirilən aviaşou zamanı iki hərbi təyyarənin havada toqquşması ciddi insidentə səbəb olub.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində təyyarələrdə olan 4 ekipaj üzvü katapult sistemi vasitəsilə son anda xilas olmağı bacarıb.

Hadisə "Mountain Home" Hərbi Hava Bazası ərazisində baş verib. Məlumata görə, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus iki təyyarə nümayiş uçuşu həyata keçirərkən hələlik naməlum səbəbdən havada toqquşub.

Toqquşmadan dərhal sonra hər iki təyyarədə olan ümumilikdə 4 hərbçi katapult oturacaqlarını işə salaraq təyyarəni tərk edib. Rəsmilər ekipaj üzvlərinin təhlükəsiz şəkildə yerə enə bildiyini açıqlayıblar.

ABŞ Sakit Okean Donanmasının Dəniz Aviasiya Qüvvələrinin sözçüsü, komandir Amelia Umayam hadisə ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, qəzaya uğrayan təyyarələr Vaşinqton ştatındakı "Whidbey" adasında yerləşən 129-cu Elektron Hücum Eskadrilyasına məxsus "EA-18G Growler" tipli döyüş təyyarələri olub.

Sözçü qeyd edib ki, təyyarələr qəza zamanı planlaşdırılmış aviaşou proqramı çərçivəsində uçuş həyata keçirirdi.

Hadisədən sonra katapult vasitəsilə xilas olan 4 ekipaj üzvü tibbi müayinədən keçirilib. Qəzanın başvermə səbəbinin müəyyənləşdirilməsi üçün hərbi qurumlar tərəfindən genişmiqyaslı araşdırmaya başlanılıb.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Siyasət

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Siyasət

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Dünya

Ermənistanda Paşinyana qarşı hədə videosu ilə əlaqədar cinayət işi açılıb

ABŞ-də dəhşətli qəza: İki hərbi təyyarə toqquşdu

Pakistanda bazarda partlayış: Ölən və yaralananlar var

"Eurovision 2027" Sofiyada keçiriləcək

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

İranda 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verdi

ABŞ-də meşə yanğını: 7 min hektardan çox ərazi külə döndü

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Son xəbərlər

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bu gün, 16:40

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Bu gün, 16:35

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Bu gün, 16:29

Si Cinpin WUF13-ün işinə uğurlar arzulayıb

Bu gün, 16:27

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 16:21

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Bu gün, 16:10

Kobaxidze: Azərbaycan WUF13-ü yüksək səviyyədə təşkil edib

Bu gün, 15:57

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Bu gün, 15:46

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

Bu gün, 15:42

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:38

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 15:32

İyunun 14-ü magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək

Bu gün, 15:21

Özbəkistan 2030-cu ildə WUF15-ə ev sahibliyi etməyə hazırdır

Bu gün, 15:08

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin yarımfinal oyunları keçirilib

Bu gün, 14:59

Ermənistanda Paşinyana qarşı hədə videosu ilə əlaqədar cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:48

Pensiyaçılara şad xəbər - Endirim ediləcək

Bu gün, 14:38

Prezident Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:26

Prezident qonaqlara “Sea Breeze”ə baş çəkməyi tövsiyə edib

Bu gün, 14:21

Dövlət başçısı: WUF13-ün açılış mərasimində Bakıda aparılan müasir şəhərsalma prosesindən misallar gətirib

Bu gün, 14:16

İlham Əliyev: Azərbaycanda şəhərsalmanın inkişafı sürətlə gedir

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər