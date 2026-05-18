 Ölkə ərazisində arabir yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ölkə ərazisində arabir yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

11:51 - Bu gün
Ölkə ərazisində arabir yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Mayın 18-i saat 11:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir yağış yağıb, şimşək çaxıb.

Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv və güclü olub. Şahdağda qar yağıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağan yağış mayın 18-də gecə saatlarından kəsilsə də, bəzi rayonlarda yağıntılar davam edib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında sutka ərazində düşən yağıntının miqdarı 116 mm qeydə alınıb ki, bu da aylıq normanın 589 %-ni təşkil edib.

Respublikanın rayonlarında düşən yağıntının miqdarı: Zaqatalada 38, Sarıbaşda (Qax) 36, Qəbələdə 26, Neftçalada 25, Kişçayda (Şəki) 24, Qobustanda 22, Şabran, Xızıda 15, Oğuzda 14, Xaltan, Qusarda 12, Daşkəsəndə 11, Qubada 9, Şahdağda 8, Qrız, Şamaxıda 7, Şahbuzda 5, Biləsuvar, Lerik, Xınalıq, Gədəbəydə 4, İsmayıllı, Xaçmaz, Tərtərdə 2, Naxçıvan, Şərur, Naftalan, Balakən, Beyləqan, İmişli, Sabirabad, Yardımlı, Astara, Ağdam, Cəlilabad, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Füzulidə 1 mm-dir.

Paylaş:
115

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Siyasət

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Siyasət

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Cəmiyyət

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Həkim İmran Cərullazadənin icra etdiyi göz əməliyyatı faciəyə çevrildi - Vətəndaş gözünü itirdi

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

“Roblox kimi oyunlar azyaşlıları cinayətə yönəldir” - VİDEOSORĞU

Şükürbəyli kəndində köçən daha 97 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bu gün, 16:40

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Bu gün, 16:35

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Bu gün, 16:29

Si Cinpin WUF13-ün işinə uğurlar arzulayıb

Bu gün, 16:27

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 16:21

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Bu gün, 16:10

Kobaxidze: Azərbaycan WUF13-ü yüksək səviyyədə təşkil edib

Bu gün, 15:57

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Bu gün, 15:46

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

Bu gün, 15:42

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:38

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 15:32

İyunun 14-ü magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək

Bu gün, 15:21

Özbəkistan 2030-cu ildə WUF15-ə ev sahibliyi etməyə hazırdır

Bu gün, 15:08

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin yarımfinal oyunları keçirilib

Bu gün, 14:59

Ermənistanda Paşinyana qarşı hədə videosu ilə əlaqədar cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:48

Pensiyaçılara şad xəbər - Endirim ediləcək

Bu gün, 14:38

Prezident Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:26

Prezident qonaqlara “Sea Breeze”ə baş çəkməyi tövsiyə edib

Bu gün, 14:21

Dövlət başçısı: WUF13-ün açılış mərasimində Bakıda aparılan müasir şəhərsalma prosesindən misallar gətirib

Bu gün, 14:16

İlham Əliyev: Azərbaycanda şəhərsalmanın inkişafı sürətlə gedir

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər