 Azərbaycanda fövqəladə hallarda sığorta ödənişi bir həftəyə veriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda fövqəladə hallarda sığorta ödənişi bir həftəyə veriləcək

11:47 - Bu gün
Azərbaycanda fövqəladə hallarda sığorta ödənişi bir həftəyə veriləcək

Azərbaycanda sığorta şirkətləri fövqəladə hallarda dəyən zərəri 7 gün ərzində kompensasiya edəcək.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Vüsal Qurbanov ATV-nin "İqtisadi zona" verilişinin efirində bildirib.

"Əgər sığorta hadisəsi böyük, kütləvi, dağıdıcı təsirlərlə nəticələnmişdirsə, artıq bunun bəlli bir kriteriya halı kimi qeyd olunması nəzərdə tutulub. Yəni məsələn, fövqəladə hal kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu halda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sırf sığorta hadisəsinin təsirini ölçəcək və bəlli kriteriyalar daxilində elektron üsullarla sığorta şirkətinə, İcbari Sığorta Bürosu vasitəsilə məlumat ötürəcək. Məsələn, bəlli bir əmlakın hansısa hissəsinə ziyan dəyib və yaxud da tam zərər dəyib, həmin orqanın göndərdiyi məlumat əsasında da sığorta şirkəti 7 iş günü ərzində sığortalının özünə ən yaxın bank vasitəsilə təzminat ödəyəcək".

AMB rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, sığortalama prosesində daha çox elektron üsullardan istifadə olunması nəzərdə tutulur: "Biz daha çox katastrofik risklərin (zəlzələ, təbii fəlakətlər, sel və digər məsələlərdə) əhatə dairəsinin daha genişləndirilməsi istiqamətində və sığorta məbləğlərinin artırılması istiqamətində addımlarımızı atdıq. Bunun üçün xüsusi layihə də hazırladıq. Azərbaycan üzrə sığorta sahəsində ilk dəfə olaraq modelləşmə həyata keçirildi, zəlzələ üzrə risk xəritələri müəyyənləşdirildi. Artıq buna uyğun olaraq ölkə ərazisində baş verə biləcək sığorta hadisəsi üzrə qiymətləndirmə bu modelləşmə əsasında həyata keçiriləcək".

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Siyasət

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Siyasət

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Cəmiyyət

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar “Kontakt Home” və “Birmarket”a məxsusdur - AÇIQLAMA

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bu gün, 16:40

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Bu gün, 16:35

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Bu gün, 16:29

Si Cinpin WUF13-ün işinə uğurlar arzulayıb

Bu gün, 16:27

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 16:21

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Bu gün, 16:10

Kobaxidze: Azərbaycan WUF13-ü yüksək səviyyədə təşkil edib

Bu gün, 15:57

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Bu gün, 15:46

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

Bu gün, 15:42

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:38

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 15:32

İyunun 14-ü magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək

Bu gün, 15:21

Özbəkistan 2030-cu ildə WUF15-ə ev sahibliyi etməyə hazırdır

Bu gün, 15:08

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin yarımfinal oyunları keçirilib

Bu gün, 14:59

Ermənistanda Paşinyana qarşı hədə videosu ilə əlaqədar cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:48

Pensiyaçılara şad xəbər - Endirim ediləcək

Bu gün, 14:38

Prezident Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:26

Prezident qonaqlara “Sea Breeze”ə baş çəkməyi tövsiyə edib

Bu gün, 14:21

Dövlət başçısı: WUF13-ün açılış mərasimində Bakıda aparılan müasir şəhərsalma prosesindən misallar gətirib

Bu gün, 14:16

İlham Əliyev: Azərbaycanda şəhərsalmanın inkişafı sürətlə gedir

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər