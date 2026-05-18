Pınar Zoral: “Bakı bu tədbirə çox gözəl hazırlaşıb”

Faiqə Məmmədova12:39 - Bu gün
“Bakı bu tədbirə çox gözəl hazırlaşıb. Təşkilata görə UN-Habitat-a da təşəkkür etmək istərdim.

Görünür ki, bütün şəhər bu foruma hazırlaşıb. Tədbir həqiqətən yüksək səviyyədə təşkil olunub, görüş çox uğurla keçir”.

Bunu 1news.az-ın müxbirinə Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) Urban Expo sərgisində öz pavilyonu ilə təmsil olunan Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change of Turkeynin Məkan Strategiyaları Departamentinin rəhbəri Pınar Zoral bildirib.

Onun sözlərinə görə, insanlar Urban Expo sərgisinə fasiləsiz axınla gəlirlər, maraq və ziyarətçi sayı həqiqətən çox yüksəkdir.

Pınar Zoral qeyd edib ki, Türkiyənin urbanizasiya, xüsusilə də məkan planlaşdırılması və mənzil tikintisi sahəsində olduqca zəngin və dərin tarixi təcrübəsi var. Lakin son illərdə, əsasən iqlim dəyişikliklərinin təsiri nəticəsində şəhərlərin üzləşdiyi təbii fəlakətlərin sayı sürətlə artır.

O əlavə edib ki, Türkiyə eyni zamanda zəlzələlərin çox ağır nəticələrini yaşayır. “Hər ölkənin coğrafiyasından asılı olaraq öz problemləri var: kimisi təbii fəlakətlərlə, kimisi isə münaqişələrlə üzləşir. Buna görə də, məncə, dayanıqlı və böhranlara davamlı şəhərlər mövzusu bu gün hər zamankından daha актуaldır”, — deyə nazirlik nümayəndəsi bildirib.

O vurğulayıb ki, bu anlayışı müasir gündəliyin əsas məsələlərindən biri hesab edir. Forum çərçivəsində keçirilən müzakirələr də məhz bu istiqamətə yönəlib və xüsusilə mənzil sektoruna xüsusi diqqət ayrılır. Bu isə çox dəyərli məlumat və təcrübə mübadiləsinə şərait yaradır.

