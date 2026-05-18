Nərimanın baş məşqçisi istefaya göndərildi
Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadənin çıxış etdiyi ABŞ-nin "Kolambus Kru" klubunun baş məşqçisi Henrik Ridström istefaya göndərilib.
1news.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçinin köməkçisi Loran Kurtua müvəqqəti olaraq vəzifəyə təyin edilib.
"Təəssüf ki, klubumuzun və azarkeşlərimizin layiq olduğu fürsətlərdən istifadə edə bilmədik və ya nəticələri əldə edə bilmədik", - deyə Krunun baş meneceri İssa Tall bildirib.
"Əminik ki, heyətimizdə çempionluq uğrunda mübarizə aparmaq üçün istedad var və inanırıq ki, bu dəyişiklik bu mövsüm qalan oyunların sayı ilə bu məqsədə çatmaq üçün ən yaxşı yolu göstərir" .
"Henrikə komandaya verdiyi sədaqətə görə təşəkkür edirik və Laurentin klubumuz, oyunçularımız və liqamızla tanışlığına əsaslanaraq uğurlu bir keçid gözləyirik" .