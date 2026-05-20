“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu
Növbəti mövsüm Avropa Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək “Qarabağ”ın daha iki potensial rəqibi bəlli olub.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bunlar Serbiyanın “Voyvodina” və Rumıniyanın “Universitatya Kluj” klublarıdır.
Bundan əvvəl də Ağdam klubunun 3 rəqibi bəlli olmuşdu. Ümumilikdə isə 8 potensial rəqibdən 5-nin adına aydınlıq gəlib.
Digər 3 komanda isə kubok finallarından sonra məlum olacaq.
Qeyd edək ki, Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü iyunun 16-da atılacaq. Bu raundun oyunları iyulun 9-da və 16-da olacaq.
