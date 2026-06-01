 Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

14:06 - Bu gün
Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin baş nazirinin müavini, müdafiə naziri İrakli Çikovani ilə görüşüb.

Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, protokola uyğun olaraq, təntənəli qarşılanma mərasimində müdafiə nazirləri fəxri qarovul dəstəsinin önündən keçiblər. Hər iki ölkənin Dövlət himnləri səsləndirilib.

General-polkovnik Z.Həsənov bir çox sahələrdə olduğu kimi, hərbi sahədə də əlaqələrimizin davamlı olaraq inkişaf etdiyini qeyd edib.

Azərbaycanın Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyevin də iştirak etdiyi görüşdə tərəflər hərbi, hərbi-texniki və hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıqların yeni perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.

Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Tbilisi şəhərində yerləşən Qəhrəmanlar Memorialını və Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında xalqımızın Ümummilli Liderinin abidəsini ziyarət edib, abidələrin önünə əklillər qoyub.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

BMT baş katibi İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Pezeşkian İrana mal idxalı üçün Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməyə çağırıb

Peter Pelleqrini Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

“QDF-in dostları” platforması çərçivəsində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının investisiya potensialı təqdim edilib - FOTO

Son xəbərlər

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:08

Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib

Bu gün, 15:03

Prezident Qurban Qurbanovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 15:00

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bu gün, 14:51

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 14:42

Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 14:18

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bu gün, 14:06

Litva Prezidentindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 13:57

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Bu gün, 13:50

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:24

Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarını başa vuran şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

Bu gün, 13:16

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ötən il 5 milyon manata yaxın zərər edib

Bu gün, 13:09

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Bu gün, 13:03

Azərbaycan və Qırğızıstan enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - proqnoz

Bu gün, 12:45

Bakıda daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 12:34

Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:26

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər