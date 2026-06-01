 Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

First News Media13:50 - Bu gün
Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Uşaqların sağlamlığının qorunması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olaraq qalır.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova 1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş “Mənim səsim – mənim hüquqlarım” mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirib.

Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə ölkədə 96 min 62 doğum qeydə alınıb. Uşaqlar icbari tibbi müayinələrə cəlb olunub, 392 min 222 əlavə müayinə və müalicə göndərişi verilib.

“Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların reabilitasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində də mühüm işlər görülür. Uşaq bərpa mərkəzlərinə daxil olan müraciətlərin əhəmiyyətli hissəsini xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar təşkil edib. 2819 uşaq müxtəlif reabilitasiya və dəstək xidmətləri ilə əhatə olunub, 2974 uşağa 49 mindən çox reabilitasiya vasitəsi təqdim edilib”, – deyə Komitə sədri vurğulayıb.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

BMT baş katibi İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Peter Pelleqrini Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Dövlət başçısı: Bu gün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq bizim nəzarətimizdədir

Dövlət başçısı: Azərbaycan ət, süd, quş əti ilə 100 % özünü təmin etməlidir

Son xəbərlər

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:08

Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib

Bu gün, 15:03

Prezident Qurban Qurbanovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 15:00

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bu gün, 14:51

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 14:42

Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 14:18

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bu gün, 14:06

Litva Prezidentindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 13:57

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Bu gün, 13:50

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:24

Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarını başa vuran şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

Bu gün, 13:16

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ötən il 5 milyon manata yaxın zərər edib

Bu gün, 13:09

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Bu gün, 13:03

Azərbaycan və Qırğızıstan enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - proqnoz

Bu gün, 12:45

Bakıda daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 12:34

Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:26

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər