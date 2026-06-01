 Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

First News Media14:42 - Bu gün
Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

I, II, III və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat başlayıb.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən 1news.a-a verilən məlumata görə, proses iyunun 1-dən iyunun 8-dək aparılacaq.

İmtahanın 2-ci cəhdində iştirak etmək istəyənlər şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə DİM-in müvafiq internet səhifəsinə (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/PageParol.aspx) daxil olaraq yenidən imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçirlər və müvafiq qaydada ödəniş (ödəniləcək məbləğ barədə sistem tərəfindən avtomatik olaraq istifadəçiyə məlumat verilir) edirlər.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin uşaqları; şəhid ailəsinin üzvləri; valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar; məcburi köçkün statusu olan şəxslər; I və II dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların imtahanda iştirakı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

Bu abituriyentlər haqqında məlumat DİM tərəfindən müvafiq icra orqanlarının informasiya sistemlərindən elektron üsullarla əldə olunur.

İmtahanda yalnız göstərilən tarixlərdə qeydiyyatdan keçmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər.

Abituriyentlərə ikinci imtahana qeydiyyat zamanı birincidəkindən fərqli ixtisas qrupunu seçməyə icazə verilir.

3 may tarixində keçirilən Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) imtahanından qeyri-məqbul alan abituriyentlərə də yay qəbul imtahanına qeydiyyatdan keçməyə icazə verilir. Lakin həmin abituriyentlər 21 iyunda keçiriləcək II Azərbaycan dili imtahanından qeyri-məqbul aldıqları təqdirdə müsabiqəyə buraxılmayacaqlar.

Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də, I və IV qruplar üzrə isə iyulun 12-də keçiriləcək. III ixtisas qrupu üzrə həm DT, həm də TC altqrupunu seçən abituriyentlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan iyulun 12-də keçiriləcək.

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

BMT baş katibi İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Cəmiyyət

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Qusarda polis silahlı şəxsi zərərsizləşdirib

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

Son xəbərlər

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:08

Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib

Bu gün, 15:03

Prezident Qurban Qurbanovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 15:00

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bu gün, 14:51

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 14:42

Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 14:18

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bu gün, 14:06

Litva Prezidentindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 13:57

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Bu gün, 13:50

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:24

Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarını başa vuran şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

Bu gün, 13:16

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ötən il 5 milyon manata yaxın zərər edib

Bu gün, 13:09

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Bu gün, 13:03

Azərbaycan və Qırğızıstan enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - proqnoz

Bu gün, 12:45

Bakıda daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 12:34

Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:26

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər