Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb
Türkiyədə Qurban bayramı münasibətilə elan olunan tətil günlərində baş verən yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində 70 nəfər ölüb.
1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Mustafa Çiftçi sosial şəbəkədəki hesabında paylaşım edib.
Nazir bildirib ki, bayram günlərində ölkə üzrə ictimai asayişin və vətəndaşların təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin 334 mindən çox əməkdaşı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərib.
Onun sözlərinə görə, yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 66 mindən artıq əməkdaş və təxminən 50 min xidməti avtomobil cəlb olunub, nəzarət tədbirləri fasiləsiz həyata keçirilib.
Buna baxmayaraq, bayram tətili ərzində qeydə alınan yol qəzaları nəticəsində 70 nəfər həyatını itirib.
Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık.
Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 1, 2026