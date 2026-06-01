 Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Qafar Ağayev14:51 - Bu gün
Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bayram günlərində şəhərlərarası sərnişin daşımaları gücləndirilmiş rejimdə təşkil olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün avtovağzal və avtostansiyalar 26-31 may tarixlərində əhalinin nəqliyyat xidmətləri ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi məqsədilə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərib.

Məlumata görə, şəhərlərarası və rayonlararası marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarının fasiləsiz və qrafiklərə uyğun həyata keçirilməsinə AYNA tərəfindən nəzarət olunub.

Qeyd olunub ki, gücləndirilmiş rejimin 6 günü ərzində Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən 1 482 reys həyata keçirilib, nəticədə 40 783 sərnişin rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılıb.

Adi günlərlə müqayisədə sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün əlavə olaraq 170-ə yaxın reys təşkil edilib.

Bundan əlavə, bayram günlərində bölgələrə üz tutan vətəndaşların əks istiqamətə rahat gəlişini təmin etmək üçün region avtovağzallarında müvafiq şərait yaradılıb.

26-31 may tarixlərində bölgə avtovağzallarından müxtəlif istiqamətlərə, o cümlədən paytaxta 5 460 reys həyata keçirilib və 60 760-a yaxın sərnişin daşınıb.

Biletlərin həm avtovağzalların kassalarından, həm də “biletim.az” portalı vasitəsilə onlayn qaydada satışa çıxarıldığı vurğulanıb.

Bildirilib ki, sərnişinlərin 45%-i biletlərini məhz onlayn qaydada əldə edib. Bakıdan bölgələrə və əks istiqamətdə daşınan sərnişinlərin tələbatı tam şəkildə qarşılanıb.

Paylaş:
55

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

BMT baş katibi İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Cəmiyyət

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Gələn ildən buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə mətn yazmaq tələb olunacaq

Güclü külək nəticəsində Bakıda 41 ağac sınıb - FOTO

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeni direktorlar təyin olunub

“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO

Son xəbərlər

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:08

Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib

Bu gün, 15:03

Prezident Qurban Qurbanovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 15:00

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bu gün, 14:51

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 14:42

Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 14:18

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bu gün, 14:06

Litva Prezidentindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 13:57

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Bu gün, 13:50

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:24

Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarını başa vuran şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

Bu gün, 13:16

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ötən il 5 milyon manata yaxın zərər edib

Bu gün, 13:09

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Bu gün, 13:03

Azərbaycan və Qırğızıstan enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - proqnoz

Bu gün, 12:45

Bakıda daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 12:34

Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:26

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər