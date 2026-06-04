Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunub - YENİLƏNİB
Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Güzdək stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində 42 vaqondan ibarət çəkisi 2475 ton olan dizel yanacağı göndərilib.
Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 10 min tondan çox dizel, 979 ton Aİ-92 benzini və 2955 ton Aİ-95 benzini ixrac olunub.
13:17
Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel yanacağı ixrac olunacaq.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, yanacaq bu gün Güzdək stansiyasından yola salınacaq.
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