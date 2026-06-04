May ayında Azərbaycandan çıxışı qadağan edilmiş 831 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb
May ayı ərzində Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) tərəfindən cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 316 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə DSX-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 831 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 8 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.
106