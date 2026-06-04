 Yayın ilk böyük endirimi! - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yayın ilk böyük endirimi! - VİDEO

First News Media11:54 - Bu gün
Yayın ilk böyük endirimi! - VİDEO

Bu dəfə həyəcan siqnalı təhlükə üçün deyil, möhtəşəm endirimlər üçündür!

Baku Electronics-də "Vəziyyət Qırmızıdır" - rəflər boşalmadan fürsəti dəyərləndirin.

Baku Electronics-də 5-7 iyun tarixlərində nağd alışa 70%-dək endirim, endirimli qiyməti 24 aya bölmək imkanı var. Qırmızı Vəziyyətin gətirdiyi endirimlərlə onlayn alışda, Baku Electronics-in 17 mağazasında, Seven Space və Motoverse-də yaya hazır ol!

Smart saat 39,99 AZN,  Planşet 299,99 AZN, Ütü 49,99 AZN, Kondisioner 399,99 AZN,  Qazan dəsti 169,99 AZN və Motosiklet 6499,99 AZN-ə müştərilərə təklif edilir.

Vaxtınız az, şansınız isə böyükdür! "Vəziyyət Qırmızıdır" kampaniyasından yararlanmaq üçün cəmi 3 gününüz var. Gecikmədən təkliflərdən faydalanın!

Baku Electronics artıq 30 ildən çoxdur ki, müştərilərinə yalnız məhsul deyil, etibar və keyfiyyət təqdim edir. Şirkət Samsung, LG, Bosch, Sony, Huawei, Xiaomi, Tefal, Rowenta, Panasonic, Philips, Kenwood, Braun, De'Longhi, Vivo kimi dünya brendlərinin rəsmi distribüteri, Apple brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.

Təkliflər www.bakuelectronics.az saytında və düz 17 ünvanda:

📍Nərimanov mağazası;

📍Ukrayna dairəsi mağazası;

📍Sumqayıt mağazası (Şərq bazarının yaxınlığı);

📍Xırdalan mağazası;

📍Azadlıq mağazası;

📍İnşaatçılar mağazası;

📍Bakıxanov mağazası (Bakıxanov stansiyası yaxınlığı);

📍Qara Qarayev mağazası;

📍Mərdəkan mağazası;

📍Mingəçevir ş. mağazası;

📍Gəncə mağazası (Dəyirman dairəsi yaxınlığı);

📍Lənkəran mağazası;

📍Şəmkir ş. mağazası;

📍Şəki mağazası (Şəki Dövlət Dram Teatrının yaxınlığı);

📍Bərdə ş. mağazası;

📍Göyçay mağazası;

📍Xaçmaz mağazası.

Həmçinin Seven SpaceMotoverse-də keçərlidir.

Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və 143

Qeyd edək ki, Bakı şəhəri ərazisində yerləşən mağazalarımızda 10:00-dan 23:00-dək, regionlarda yerləşən mağazalarımızda isə 9:00-dan 21:00-dək sizin xidmətinizdəyik.

Paylaş:
130

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda, arpa və gübrə göndərilib

Cəmiyyət

Ət bazarında qiymət sabitliyi üçün hansı addım atılacaq? – AÇIQLAMA

Siyasət

Qayınatası tərəfindən öldürülən Gülüzarın atası və bacısı danışdı: “Məhkəməyə müraciət etmişdi ki,...” - VİDEO

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva 11 nömrəli inteqrasiya təlimli internat tipli ümumtəhsil məktəbində olublar

Heydər Əliyev prospektində qəza: hər iki istiqamətdə sıxlıq yarandı

Onlara 3 il hər ay pul veriləcək, güzəştlər olunacaq

Vilayət Eyvazov Qazaxda vətəndaş qəbulu, Ağstafada sıra baxışı keçirib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Qeyri-sabit hava ilə bağlı fəsadların aradan qaldırılması tədbirləri davam etdirilir - VİDEO

“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO

Sürücülər üçün 20 bal limitinə yenidən baxıla bilər - VİDEO

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Son xəbərlər

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva 11 nömrəli inteqrasiya təlimli internat tipli ümumtəhsil məktəbində olublar

Bu gün, 16:28

Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:16

Heydər Əliyev prospektində qəza: hər iki istiqamətdə sıxlıq yarandı

Bu gün, 15:55

Onlara 3 il hər ay pul veriləcək, güzəştlər olunacaq

Bu gün, 15:52

300 mindən çox şagird monitorinqə cəlb olunacaq

Bu gün, 15:31

Vilayət Eyvazov Qazaxda vətəndaş qəbulu, Ağstafada sıra baxışı keçirib

Bu gün, 15:21

Netanyahu Livanda quru əməliyyatı keçirmək təklifini rədd edib

Bu gün, 15:20

Konsulluğumuz Zeynəb Cavadlı məsələsini nəzarətə götürüb

Bu gün, 15:00

Cəlilabadda toy məclisinə gedən sərnişinlərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb - FOTO

Bu gün, 14:46

"Sabah" kapitanı Amin Seydiyevlə yolları ayırıb

Bu gün, 14:33

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda, arpa və gübrə göndərilib

Bu gün, 14:28

Ruslan Eyyubov işi üzrə ilkin istintaq başa çatıb - Yekun ittiham verildi

Bu gün, 14:21

Bak-Ağstafa-Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə səfərlər hər şənbə və bazar təşkil olunacaq - CƏDVƏL

Bu gün, 14:18

Keşlədə obyekt yanır

Bu gün, 13:58

Əli Əsədov TDT-yə üzv ölkələrin mərkəzi bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb

Bu gün, 13:40

Ət bazarında qiymət sabitliyi üçün hansı addım atılacaq? – AÇIQLAMA

Bu gün, 13:19

Azərbaycan suveren dövlət xidmətləri internetdən asılı olmayacaq

Bu gün, 13:17

Yol polisi skuter sürən uşağı xilas etdi - VİDEO

Bu gün, 13:10

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:06

Paytaxtda yaşayış binalarının birində yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 12:58
Bütün xəbərlər