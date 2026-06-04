Yayın ilk böyük endirimi! - VİDEO
Bu dəfə həyəcan siqnalı təhlükə üçün deyil, möhtəşəm endirimlər üçündür!
Baku Electronics-də "Vəziyyət Qırmızıdır" - rəflər boşalmadan fürsəti dəyərləndirin.
Baku Electronics-də 5-7 iyun tarixlərində nağd alışa 70%-dək endirim, endirimli qiyməti 24 aya bölmək imkanı var. Qırmızı Vəziyyətin gətirdiyi endirimlərlə onlayn alışda, Baku Electronics-in 17 mağazasında, Seven Space və Motoverse-də yaya hazır ol!
Smart saat 39,99 AZN, Planşet 299,99 AZN, Ütü 49,99 AZN, Kondisioner 399,99 AZN, Qazan dəsti 169,99 AZN və Motosiklet 6499,99 AZN-ə müştərilərə təklif edilir.
Vaxtınız az, şansınız isə böyükdür! "Vəziyyət Qırmızıdır" kampaniyasından yararlanmaq üçün cəmi 3 gününüz var. Gecikmədən təkliflərdən faydalanın!
Baku Electronics artıq 30 ildən çoxdur ki, müştərilərinə yalnız məhsul deyil, etibar və keyfiyyət təqdim edir. Şirkət Samsung, LG, Bosch, Sony, Huawei, Xiaomi, Tefal, Rowenta, Panasonic, Philips, Kenwood, Braun, De'Longhi, Vivo kimi dünya brendlərinin rəsmi distribüteri, Apple brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.
Təkliflər www.bakuelectronics.az saytında və düz 17 ünvanda:
📍Nərimanov mağazası;
📍Ukrayna dairəsi mağazası;
📍Sumqayıt mağazası (Şərq bazarının yaxınlığı);
📍Xırdalan mağazası;
📍Azadlıq mağazası;
📍İnşaatçılar mağazası;
📍Bakıxanov mağazası (Bakıxanov stansiyası yaxınlığı);
📍Qara Qarayev mağazası;
📍Mərdəkan mağazası;
📍Mingəçevir ş. mağazası;
📍Gəncə mağazası (Dəyirman dairəsi yaxınlığı);
📍Lənkəran mağazası;
📍Şəmkir ş. mağazası;
📍Şəki mağazası (Şəki Dövlət Dram Teatrının yaxınlığı);
📍Bərdə ş. mağazası;
📍Göyçay mağazası;
📍Xaçmaz mağazası.
Həmçinin Seven Space və Motoverse-də keçərlidir.
Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və 143
Qeyd edək ki, Bakı şəhəri ərazisində yerləşən mağazalarımızda 10:00-dan 23:00-dək, regionlarda yerləşən mağazalarımızda isə 9:00-dan 21:00-dək sizin xidmətinizdəyik.