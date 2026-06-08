 Qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdi üçün qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdi üçün qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlandı

Qafar Ağayev09:42 - Bu gün
Qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdi üçün qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlandı

I, II, III və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat prosesi bu gün saat 23:59-dək aparılacaq.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, imtahanın 2-ci cəhdində iştirak etmək istəyənlər şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə DİM-in müvafiq internet səhifəsinə (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/PageParol.aspx) daxil olaraq yenidən imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçirlər.

8 iyun saat 09:15-ə olan məlumata əsasən I ixtisas qrupu üzrə 18819, II ixtisas qrupu üzrə 16892, III ixtisas qrupu üzrə 20302, IV istisas qrupu üzrə 4319 olmaqla, ümumilikdə isə 60332 abituriyent qeydiyyatdan keçib.

İmtahanda yalnız göstərilən tarixədək qeydiyyatdan keçmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər.

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdi II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də, I və IV qruplar üzrə isə iyulun 12-də keçiriləcək. III ixtisas qrupu üzrə həm DT, həm də TC altqrupunu seçən abituriyentlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan iyulun 12-də keçiriləcək.

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