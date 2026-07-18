Azərbaycan nefti 91 dolları keçdi
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,68 dollar və ya 3% artaraq 91,5 ABŞ dolları təşkil edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 88,82 ABŞ dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulub.
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