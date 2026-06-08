 Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib

First News Media15:29 - Bu gün
Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib

Su polisi aidiyyəti qurumlarla birgə çayların mühafizə zolaqlarına qanunsuz müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirib.

DİN-in Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti ilə birgə çayların mühafizə zonaları və məcralarına qanunsuz müdaxilə hallarının qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər həyata keçiriblər.

Qəbələ və Lənkəran rayonlarında keçirilən son tədbirlər zamanı qeyd olunan ərazilərdə yerləşən çayların mühafizə zolaqlarında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları aşkarlanıb.

Müəyyən edilib ki, bəzi ərazilərdə müvafiq icazələr olmadan qazıntı işləri aparılıb, su mühafizə zonalarında müxtəlif təyinatlı qurğular inşa olunub, eləcə də çayların təbii axınına və ətraf mühitə mənfi təsir göstərən fəaliyyətlər həyata keçirilib.

Aşkarlanmış faktlarla bağlı toplanmış materiallar üzrə qanunvericiliyə uyğun zəruri hüquqi məsuliyyət tədbirləri görülür.

Araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
119

Aktual

Siyasət

Azərbaycanda 16–18 yaşlılar üçün sosial şəbəkələrdə yeni QAYDALAR

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Cəmiyyət

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Mövqe

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Yeni Komissiya yaradıldı: Şahin Mustayev sədr, Mikayıl Cabbarov müavin oldu - ÜZVLƏR

Azovda 5 azərbaycanlının həyatına son qoyan dron hücumunun görüntüləri yayıldı – VİDEO – YENİLƏNİB

Kürdəmirdə açıq ərazidə yanğın başlayıb

Son xəbərlər

Ramiz Fətəliyev Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib

Bu gün, 17:32

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Bu gün, 17:28

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

Bu gün, 17:18

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Bu gün, 17:06

Əli Əsədov Vyetnamın Baş prokuroru ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Bu gün, 16:41

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:40

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:32

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:17

Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:01

İran İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırıb

Bu gün, 15:54

Expressbank Mingəçevirdə təmizlik aksiyası keçirib - FOTO

Bu gün, 15:38

Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib

Bu gün, 15:29

Cəlilabadda şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilərin istehlaka təqdim edilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:16

Sabahdan lisey və gimnaziyalara qəbul başlayır

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda Aşuranın vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:38

Goranboyda avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 14:36

Hacıqabulda açıq ərazidə yanğın başlayıb - FOTO

Bu gün, 14:17

Ruslan Quliyev vəfat etdi

Bu gün, 13:54

Qaxda 1 ton çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər