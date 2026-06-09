 “Dirçəliş Kuboku”nun final oyunu və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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“Dirçəliş Kuboku”nun final oyunu və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib - FOTO

First News Media09:46 - Bu gün
“Dirçəliş Kuboku”nun final oyunu və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib - FOTO

6 iyun 2026-cı il tarixində Qarabağ Dirçəliş Fondunun (QDF) təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) dəstəyi, “Tamstore” Marketlər Şəbəkəsinin baş sponsorluğu və “CBC Sport” telekanalının informasiya dəstəyi ilə keçirilən “Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün final oyunu və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, mərasimdə rəsmi şəxslər, turnirdə iştirak edən dövlət qurumlarının və şirkətlərin, eləcə də futbol ictimaiyyətinin nümayəndələri, QDF-in donor və tərəfdaşları, idman jurnalistləri və turnirdə çıxış edən komandaların 1000-dən artıq azarkeşi iştirak edib.

Tədbirin rəsmi açılışından sonra oyunlara start verilib. İlk olaraq meydanda üçüncü yer uğrunda qalibi müəyyənləşdirmək üçün “Avrora Qrup” və “Unicapital” komandaları qarşılaşıb. Rəqibini 7:4 hesabı ilə məğlub edən “Unicapital” turnirin bürünc medallarına sahib çıxıb.

Turnirin həlledici oyununda “Bir Ekosistemi” və “Azerconnect Group” komandaları üz-üzə gəlib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşmanın yekununda “Bir Ekosistemi” komandası rəqibini 3:1 hesabı ilə məğlub edərək “Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin ikinci mövsümünün qalibi olub.

Final matçından sonra qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə QDF-in İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, “Bir Ekosistemi”nin baş icraçı direktoru Fərid Hüseynov, “Azerconnect Group” şirkətinin baş direktoru Emil Məsimov, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) vitse-prezidenti Könül Mehtiyeva və Unicapital İnvestisiya Şirkətinin baş direktoru Vüqar Namazov iştirak ediblər.

İlk olaraq təsnifat mərhələsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Belə ki, müvafiq olaraq təsnifat mərhələsində çıxış etdikləri A, B, C və D qruplarını 1-ci yerdə başa vurmuş “Balakhani Operating Company”, “ADSEA”, “Yelo Bank” və “SOCAR” komandalarına xüsusi mükafatlar təqdim olunub.

Sonra turnirin ən yaxşı hakimləri Əli Cəbrayılov və Mahir Məmmədov, turnirin ən yaxşı qapıçısı Baba Qafarov (“Azərlotereya”), turnirin bombardiri - rəqib qapılarından 26 top keçirən Murad Nuriyev (“Caspel”), vurduqları qolların və məhsuldar ötürmələrin sayına görə turnirin ən dəyərli oyunçuları seçilən (MVP) Fərid Məmmədli (“Səhiyyə Nazirliyi AEM”) və İlkin Mikayılov (“Yelo Bank”), eləcə də turnirin “Fair Play komandası” seçilən “Glensol” komandası xüsusi mükafata layiq görülüb.

Üçüncü yerin sahibi “Unicapital” komandası bürünc, ikinci yeri tutan “Azerconnect Group” komandası gümüş medallarla mükafatlandırılıb.

Son olaraq isə turnirin qalibi “Bir Ekosistemi” komandasına qızıl medallar və kubok təqdim edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın qida sənayesində xüsusi yeri olan “Millennium” şirkəti final tədbirinin iştirakçılarını və azarkeşləri dadlı və sərin dondurmalarla təmin edib.

Məlumat üçün bildirək ki, “Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin (https://revivalcup.az/) ikinci mövsümündə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işlərinə dəstək vermək üçün QDF-ə ianə edən dövlət qurumlarının və şirkətlərin 40 komandası iştirak edib.

Turnirin sponsorları və iştirakçıları tərəfindən Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə edilən 115.000 AZN vəsait işğaldan azad edilmiş ərazilərdə idman infrastrukturunun yaradılmasına yönəldiləcək.

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