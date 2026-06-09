Gəmidəkilərin nəşləri tapıldı
"İyunun 5-də Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların iyunun 9-da günorta radələrində ölkəmizə çatmaları gözlənilir”.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bununla yanaşı, axtarış-xilasetmə tədbirləri nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Qismət Əliyev və 1981-ci il təvəllüdlü Fuad Orucovun nəşləri tapılıb:
"Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşi aşkarlanmış 4 vətəndaşımızın cənazələrinin və onları müşayiət edən Yeysk şəhərində qalan 2 vətəndaşımızın yaxın günlərdə ölkəmizə yola salınması nəzərdə tutulur”.
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