 Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndərilib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndərilib - YENİLƏNİB

First News Media16:19 - Bu gün
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndərilib - YENİLƏNİB

Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində göndərilib.

Qeyd edək ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 12 min tondan çox dizel, 979 ton Aİ-92 benzini və 2955 ton Aİ-95 benzini ixrac olunub.

 

 

 

15:01

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 17 vaqondan ibarət 984 ton dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq.

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