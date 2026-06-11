Xətaidə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Xətai rayonunda oğurluq evlərin birindən ümumi dəyəri 1700 manat olan pul və gümüş əşyalar oğurlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də oğurluqla əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş 32 yaşlı O.Həmzəyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, o, evin pəncərəsinin açıq olmasından istifadə edərək əməli törədib. Araşdırmalar davam etdirilir.
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