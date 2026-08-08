Azərbaycanda 61 cinayət hadisəsinin açılması təmin edilib
Avqustun 7-də Azərbaycanda polis əməkdaşları tərəfindən 44 cinayət hadisəsinin açılması təmin edilib.
1news.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 17 cinayətin də açılması təmin olunub.
Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 106 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Onlardan 84-ü borclu şəxs qismində axtarışda olub.
Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 15 fakt, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə 3 fakt müəyyən edilib.
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 52 nəfər saxlanılıb.
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