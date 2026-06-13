Bu gün Azərbaycanda 57 şəhid övladı on birinci sinifdən məzun olub
Bu gün Azərbaycanda 57 şəhid övladı on birinci sinifdən məzun olub.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, onların arasında şəhid Milli Qəhrəman Polad Həşimovun oğlu Teymur Həşimov, şəhid polkovnik-leytenant Murad Mirzəyevin oğlu Nurlan Mirzəzadə, şəhid polkovnik-leytenant Babək Ramaldanovun oğlu Ramaldan Ramaldanov, Vətən müharibəsinin yeganə qadın şəhidi Arəstə Baxışovanın oğlu Mərdan Məmmədli də var.
Polad Həşimovun xanımı Ofeliya Salmanova sosial şəbəkədə övladı və A.Baxışovanın oğlunun məzun günündən foto paylaşıb.
Məzun olan şəhid övladlarının siyahısını təqdim edirik:
Şəhid general-mayor Polad Həşimovun oğlu Teymur Həşimov
Şəhid baş çavuş Ruslan Rəhimovun oğlu Elmir Rəhimzadə
Şəhid mayor Sənan Zamanovun qızı Fidan Zamanova
Şəhid baş leytenant Rövşən Nurzadənin oğlu Kənan Nurzadə
Şəhid baş leytenant Natiq Baxşəliyevin oğlu Yunus Baxşəliyev
Şəhid gizir Elnur Abdullayevin qızı Aişə Abdullayeva
Şəhid MAXE Yalçın Cavadovun oğlu Aqil Cavadov
Şəhid gizir Fərid Zaməddinovun qızı Nəzrin Zaməddinli
Şəhid MAXE Anar Əsədovun oğlu Uğur Əsədli
Şəhid MAXE Nazir Xurşudovun oğlu Asiman Xurşudov
Şəhid gizir Hasil Abdullayevin oğlu Miryusif Abdullayev
Şəhid leytenant Ceyhun Niftəliyevin qızı Ayan Niftəliyeva
Şəhid baş leytenant Əsəd Əsədovun oğlu İslam Əsədov
Şəhid gizir Faiq Qasımovun oğlu Əli Qasımov
Şəhid MAXE Adil Vəliyevin qızı Jasmin Vəliyeva
Şəhid gizir Nahid Mikayılovun oğlu Nicat Mikayılov
Şəhid gizir Ariz Məhərrəmovun oğlu İsmayıl Məhərrəmli
Şəhid əsgər Taleh Muxtarovun qızları - Səbinə Muxtarova və Aydan Muxtarlı
Şəhid baş gizir İlkin Süleymanovun qızı Nuray Mahirzadə
Şəhid mayor Aqil Omarovun oğlu Uğur Omarov
Şəhid mayor İlkin Əhədzadənin qızı Fidan Əhədzadə
Şəhid baş leytenant Mixail Həmidovun qızı Mədinə Həmidli
Şəhid baş leytenant Mirzə Novruzovun oğlu Nihad Novruzov
Şəhid çavuş Vüqar Sadıqovun oğlu Yaşar Sadıqlı
Şəhid mayor Rəşad Quliyevin oğlu Muhəmmədəli Quliyev
Şəhid polkovnik-leytenant Rəşad Hüseynovun qızı Rəşidə Hüseynzadə
Şəhid polkovnik-leytenant Ramiz Qasımovun qızı Gülay Qasımova
Şəhid polkovnik-leytenant Sədi Musayevin oğlu Süleyman Musayev
Şəhid polkovnik-leytenant Babək Ramaldanovun oğlu Ramaldan Ramaldanov
Şəhid polkovnik-leytenant Vidadi Xəlilovun qızı Zəhra Xəlilzadə
Şəhid mayor Aqşin Abdullayevin qızı Nərmin Abdullazadə
Şəhid MAXE Vüsal Musayevin qızı Aysel Musayeva
Şəhid əsgər Hüseyn Xanməmmədovun oğlu Mayis Xanməmmədov
Şəhid çavuş Anar Hüseynovun qızı Nuray Hüseynova
Şəhid MAXE Fariz Babayevin oğlu Pərviz Babayev
Şəhid mayor Elnur Əliyevin oğlu Elxan Əlizadə
Şəhid MAXE Azər Hüseynovun qızı Fidan Hüseynli
Şəhid MAXE Elşən Məmmədovun oğlu Nihad Məmmədov
Şəhid gizir Elvin Əzizovun qızı Aybəniz Əzizova
Şəhid polkovnik-leytenant Murad Mirzəyevin oğlu Nurlan Mirzəzadə
Şəhid MAXE Emin Əmrahovun qızı Zərda Əmrahova
Şəhid gizir Rahim Tağıyevin oğlu Nicat Tağızadə
Şəhid mayor Şahlar Cəfərovun oğlu Fəzail Cəfərli
Şəhid polkovnik-leytenant Sadiq Məmmədovun oğlu Sənan Məmmədov
Şəhid MAXE Ruslan İsmayılovun oğlu Nihat İsmayılov
Şəhid MAXE Rəfail Əliyevin övladı Miniş Əliyev
Şəhid gizir Orxan Həmidovun oğlu Fərid Həmidli
Şəhid MAXE Azad Abbasovun qızı Xədicə Abbasova
Şəhid polkovnik-leytenant Rəşad Sadıqovun oğlu Nihad Sadıqov
Şəhid gizir Rüstəm Əhmədovun oğlu Nurlan Əhmədov
Şəhid əsgər Elnur Məmmədovun oğlu Vahid Məmmədov
Şəhid gizir Saleh Səfərovun qızı Günay Səfərova
Şəhid MAXE Xəqani Nəsirovun qızı Nazənin Nəsirova
Şəhid MAXE Zahid Vəlişovun oğlu Arif Vəlişov
Şəhid MAXE Vüqar İbadovun oğlu Kənan İbadov.