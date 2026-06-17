 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:31 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,28 % artaraq 1,9741 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,15 % azalaraq 2,3410 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9741

100 Rusiya rublu

2,3410

1 Avstraliya dolları

1,2005

1 Belarus rublu

0,6035

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1124

1 Çexiya kronu

0,0817

1 Çin yuanı

0,2516

1 Danimarka kronu

0,2641

1 Gürcü larisi

0,6404

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2834

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1817

1 İsveçrə frankı

2,1463

1 İsrail şekeli

0,5824

1 Kanada dolları

1,2145

1 Küveyt dinarı

5,5155

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3485

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5649

1 Moldova leyi

0,0978

1 Norveç kronu

0,1795

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6108

1 Polşa zlotası

0,4658

1 Rumıniya leyi

0,3774

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3266

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3245

Türk lirəsi

0,0367

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0607

Yeni Zelandiya dolları

0,9903

Qızıl

7354,8545

Gümüş

119,1156

Platin

3050,2250

Palladium

2286,2450
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