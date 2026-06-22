 Bakıda ötən il məktəb və bağçalarda müxtəlif vəzifələrə işə təyin olunanların sayı açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Bakıda ötən il məktəb və bağçalarda müxtəlif vəzifələrə işə təyin olunanların sayı açıqlanıb

Qafar Ağayev12:30 - Bu gün
Bakıda ötən il məktəb və bağçalarda müxtəlif vəzifələrə işə təyin olunanların sayı açıqlanıb

Bakıda ötən il 598 nəfər məktəb və bağçalarda müxtəlif vəzifələrə işə təyin edilib.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər Təhsil İradəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrinə işə qəbul üzrə keçirilmiş müvafiq imtahan və müsahibələrdə uğur qazanan 101 nəfər psixoloq, 92 nəfər laborant, 18 nəfər kitabxana müdiri, 46 nəfər kitabxanaçı, 41 nəfər çağırışaqədərki hazırlıq rəhbəri və 37 nəfər təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini 2025-2026-cı il ərzində işə təyin edilib. Optimallaşma və digər səbəblər nəticəsində 9 nəfər direktor, 11 nəfər təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, 4 nəfər uşaqlarla məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçı vəzifəsinə işə təyin olunub. Əlavə olaraq tədris ili ərzində 43 yeni direktor təyinat alıb.

İşə qəbul üzrə keçirilmiş müvafiq imtahan və müsahibələrdə uğur qazanan 38 nəfər bağça müdiri, 43 nəfər təsərrüfat müdiri və 62 nəfər tərbiyəçi-müəllim BŞTİ-nin tabeliyindəki məktəbəqədər təhsil müəssisələrində işlə təmin edilib. Həmçinin 53 nəfər tərbiyəçi-müəllim iş yerini dəyişdirilməsi müsabiqəsində uğur qazanaraq işə təyin edilib.

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