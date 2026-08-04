 İqnasio Kassis: SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

İqnasio Kassis: SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir

Ayşən Salehli14:17 - Bu gün
İqnasio Kassis: SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir

“SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir”.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri İsveçrə Konfederasiyasının federal xarici işlər naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassis Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib.

“Özüm avtomobil idarə edərkən həmin doldurma məntəqələrindən tez-tez istifadə edirəm, çünki bəzi yerlərdə bu stansiyalar ən çox rast gəlinənlərdəndir”.

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