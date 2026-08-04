İqnasio Kassis: SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir
“SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir”.
1news.az xəbər verir ki, bu sözləri İsveçrə Konfederasiyasının federal xarici işlər naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassis Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib.
“Özüm avtomobil idarə edərkən həmin doldurma məntəqələrindən tez-tez istifadə edirəm, çünki bəzi yerlərdə bu stansiyalar ən çox rast gəlinənlərdəndir”.
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