 Narkotik istifadə etdiyim üçün peşmanam, bir daha istifadə etməyəcəyəm | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Narkotik istifadə etdiyim üçün peşmanam, bir daha istifadə etməyəcəyəm

Oksana Orucova16:56 - Bu gün
Narkotik istifadə etdiyim üçün peşmanam, bir daha istifadə etməyəcəyəm

Ankara Qərb Respublika Prokurorluğunun Etimesgut Bələdiyyəsi ilə bağlı apardığı istintaq çərçivəsində həbs olunan bələdiyyə sədri və aktyor Erdal Beşikçioğlundan narkotik vasitədən istifadə edib-etmədiyinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə qan və saç nümunələri götürülüb.

1news.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, aparılan laboratoriya müayinələri nəticəsində Beşikçioğlunun marixuana (esrar) testinin müsbət olduğu müəyyən edilib.

Bildirilir ki, analizlər Beşikçioğlu ilə bağlı daxil olmuş müraciət və iddialar əsasında aparılıb.

Məlumatlarda həmçinin qeyd olunur ki, Erdal Beşikçioğlu 2014-cü ildə Ankara Respublika Prokurorluğuna verdiyi ifadəsində marixuana istifadə etdiyini etiraf edib. Onun ifadəsində "Marixuana istifadə etdiyim üçün peşmanam, bir daha istifadə etməyəcəyəm" dediyi bildirilir.

Qeyd edək ki, bu məlumatlar Türkiyə mediasında yer alan iddialara əsaslanır. Məsələ ilə bağlı rəsmi məhkəmə qərarı və ya yekun istintaq nəticəsi hələ açıqlanmayıb.

Paylaş:
99

Aktual

Cəmiyyət

28 May" və "Nizami" arasında metro işləməyəcək – Alternativ marşrutlar açılır

Mövqe

Bakı və Berlin yeni səhifə açır: Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayevlə MÜSAHİBƏ

Mövqe

Sülh yolunda əsas maneə: Bakı nə üçün İrəvandan yeni konstitusiya gözləyir və Ankaranın bununla nə əlaqəsi var

Mövqe

Minalar sülhə qarşı: Azərbaycan niyə ən yüksək qiyməti ödəməkdə davam edir

Dünya

Paşinyan Tokayevi Ermənistana səfərə dəvət edib

Narkotik istifadə etdiyim üçün peşmanam, bir daha istifadə etməyəcəyəm

Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil olmaqla 55 əcnəbi ölkədən çıxarılıb

Türkiyədə 687 nəfərin vətəndaşlığı ləğv olundu

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Nigeriyada silahlı hücum: 14 nəfər ÖLDÜRÜLDÜ

Seutaya kütləvi miqrant axını Avropanı qarışdırdı – İtaliya İspaniyanın Şengendən çıxarılmasını istəyir

Mərakeşdən İspaniyaya keçmək istəyən 18 miqrant həlak olub

Rusiya Ukraynaya kütləvi raket və PUA hücumu edib: 8 nəfər ölüb

Son xəbərlər

Paşinyan Tokayevi Ermənistana səfərə dəvət edib

Bu gün, 17:53

PAŞA Holding və Bakı Arbitraj Mərkəzi arasında “LEGIS Hüquq Forumu” layihəsi üzrə əməkdaşlığa dair Memorandum imzalandı - FOTO

Bu gün, 17:44

Bakı və rayonlarda ötən ay 78 aptek yoxlanılıb, 11-də nöqsan aşkarlanıb

Bu gün, 17:24

Bu ölkə Azərbaycanda səfirlik açır - Tarix

Bu gün, 17:06

Narkotik istifadə etdiyim üçün peşmanam, bir daha istifadə etməyəcəyəm

Bu gün, 16:56

“TuranBank”dan beynəlxalq əməkdaşlıq - Gender bərabərliyi layihəsi yekunlaşdı - FOTO

Bu gün, 16:35

Azərbaycan ötən il neft və qaz tranzitindən əldə etdiyi gəlirləri açıqlayıb

Bu gün, 16:31

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi şəhid ailəsi üzvünün video müraciətinə münasibət bildirib

Bu gün, 15:59

200 min tamaşaçı izlədi: “Tağıyev” kinoteatrlarda ən çox baxılan Azərbaycan filmi oldu - FOTO

Bu gün, 15:49

Bakı və Berlin yeni səhifə açır: Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayevlə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:43

Qaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 15:31

28 May" və "Nizami" arasında metro işləməyəcək – Alternativ marşrutlar açılır

Bu gün, 15:29

Sülh yolunda əsas maneə: Bakı nə üçün İrəvandan yeni konstitusiya gözləyir və Ankaranın bununla nə əlaqəsi var

Bu gün, 15:26

Bloqer Hüseyn Həsənov 4 il qiyabi həbs cəzasına məhkum edilib

Bu gün, 15:16

Azərbaycanlı gənc Gürcüstanda qəzada öldü

Bu gün, 14:54

Bu il peşə kurslarını bitirən 5019 şəxs işlə təmin edilib

Bu gün, 14:46

Sabahdan Samux, Şəmkir və Qazaxın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün, 14:35

İqnasio Kassis: SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir

Bu gün, 14:17

"Nizami" və "28 May" metrostansiyaları arasında əlavə avtobuslar ödənişli olacaq

Bu gün, 14:14

Ceyhun Bayramov: "TRIPP layihəsi üzrə fiziki işlərin 2026-cı ildə başlanması gözlənilir"

Bu gün, 14:11
Bütün xəbərlər