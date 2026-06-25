 Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Qafar Ağayev14:26 - Bu gün
Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Hərbi qulluqçular şəxsi jetonla təmin ediləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" və "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanunlarda dəyişiklikləri imzalaması ilə mümkün olub.

Sənədə əsasən, onlar hərbi xidmət keçdikləri dövlət orqanları, onların strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən şəxsi jetonla təmin ediləcəklər. Buna görə də qanunvericiliyə "şəxsi jeton" anlayışı və istifadə qaydaları əlavə edilib.

Bundan başqa, "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanuna çağırışaqədərki hazırlıq sahəsində hüquqi tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 9.4-cü maddə əlavə olunub. Bu maddəyə əsasən, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığının təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı əsasnamənin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.

Paylaş:
76

Aktual

Rəsmi

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Cəmiyyət

33 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev sloveniyalı həmkarını təbrik edib

Rəsmi

Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

İlham Əliyev sloveniyalı həmkarını təbrik edib

İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Prezidentlər Şuşada işğal dövründə güllələnmiş büstlərə baxıblar - FOTO

Azərbaycanın Portuqaliyada Səfirliyi təsis edilib

İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev-muzeyində olublar - FOTO

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Son xəbərlər

Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub

Bu gün, 15:32

Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olması müəyyən edilib. 

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:36

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Bu gün, 14:26

Ceyhun Bayramov polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

Bu gün, 14:13

33 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 14:01

Azərbaycan XİN Venesuelaya başsağlığı verib

Bu gün, 13:58

Aşura günü keçirilən qanvermə aksiyasında 1701 nəfər donor iştirak edib

Bu gün, 13:13

Vicdanlı alıcı statusu hansı hallarda itirilir? – Ali Məhkəmədən izah

Bu gün, 13:10

Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru ilə görüşüb

Bu gün, 12:30

Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:09

Bakı metrosunda qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək

Bu gün, 11:52

İlham Əliyev sloveniyalı həmkarını təbrik edib

Bu gün, 11:50

Lənkəranda icarə avtomobili narkotikin təsiri altında idarə edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:11

Naxçıvanda fiziki qüsurlu yeniyetmə əlil arabasından yıxılaraq ölüb

Bu gün, 10:52

Masallıda çay kənarında çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

Bu gün, 10:17

Balıqçılıq məhsullarının yeni satış qaydası müəyyənləşir

Bu gün, 10:08

Mərdəkənda 3 gün dənizdə batanlardan daha birinin meyiti aşkarlandı

Bu gün, 10:05

Vaşinqtonda azərbaycanlıların etnik təmizləməyə məruz qalmasına dair beynəlxalq konfrans keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:00

Venesuelada güclü zəlzələlər: 32 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var

Bu gün, 09:44
Bütün xəbərlər