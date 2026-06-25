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İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib

Qafar Ağayev16:29 - Bu gün
İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib

Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Fərəcov Təvəkkül Seyfulla oğlu – polkovnik

Məmmədov Kamil Sədiyar oğlu – polkovnik

Hüseynov Emil Əli oğlu – kapitan

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Məmmədov Şahin Oruc oğlu – kontr-admiral

Abdullayev Tural Zakir oğlu – polkovnik

Məmmədov Rəşad Ramiz oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Bəkirov Fərid Cahangir oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Elşən Yaşar oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Qadir Telman oğlu – polkovnik-leytenant

Məşiyev Nofəl Ərəstun oğlu – mayor

Hacıməmmədov Şirxan Şöhrət oğlu – baş gizir

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Əliyev Fərid Əlibaba oğlu – general-mayor

Abdullayev Xəyyam Vaqif oğlu – polkovnik

Babayev Rəşad Tahir oğlu – polkovnik

Cahangirov Cavanşir Əlisahib oğlu – polkovnik

Çobanov Roman Salman oğlu – tibb xidməti polkovniki

Əhmədov Fuad Məhəmmədağa oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Əsgərov Əvəz Zəbirşah oğlu – polkovnik

Qənbərov Rəşad Müştaba oğlu – polkovnik

Mədətov İsmayıl Səfər oğlu – polkovnik

Rizvanov Səməndər Səməd oğlu – polkovnik

Rüstəmov Teyfur Çərkəz oğlu – polkovnik

Salayev Elçin Ələddin oğlu – polkovnik

Səfərov Anar Haqverdi oğlu – polkovnik

Vəliyev Gündüz İslam oğlu – polkovnik

Yaqubov Oruc İmran oğlu – polkovnik

Abdinov Tacirəddin Akif oğlu – polkovnik-leytenant

Baqiri Abduləli Məhəmmədəli oğlu – polkovnik-leytenant

Cavadov Əsədulla Yusif oğlu – polkovnik-leytenant

Kərimov İlqar Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant

Qasımov Emil Xadim oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı

Mehdiyev Rüstəm Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Zamir Maarif oğlu – polkovnik-leytenant

Süleymanlı Elçin Səlimxan oğlu – polkovnik-leytenant

Şahverdiyev Xəyyam İkram oğlu – polkovnik-leytenant

Zayıdov Əziz Tahir oğlu – polkovnik-leytenant

Əməşov Rövşən Məmmədağa oğlu – mayor

Hacıyev Kənan Kamil oğlu – mayor

Hüseyinov Ramil İlham oğlu – mayor

Hüseynov Səbuhi Volodya oğlu – mayor

Məmmədov Əbil Alim oğlu – ədliyyə mayoru

Əkbərov Ceyhun İman oğlu – kapitan

Kavuzov Əhməd Mutalif oğlu – kapitan

Məmmədov Eldar Tapdıq oğlu – kapitan.

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