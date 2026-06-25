İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib
Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Fərəcov Təvəkkül Seyfulla oğlu – polkovnik
Məmmədov Kamil Sədiyar oğlu – polkovnik
Hüseynov Emil Əli oğlu – kapitan
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Məmmədov Şahin Oruc oğlu – kontr-admiral
Abdullayev Tural Zakir oğlu – polkovnik
Məmmədov Rəşad Ramiz oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Bəkirov Fərid Cahangir oğlu – polkovnik-leytenant
Hüseynov Elşən Yaşar oğlu – polkovnik-leytenant
İbrahimov Qadir Telman oğlu – polkovnik-leytenant
Məşiyev Nofəl Ərəstun oğlu – mayor
Hacıməmmədov Şirxan Şöhrət oğlu – baş gizir
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Əliyev Fərid Əlibaba oğlu – general-mayor
Abdullayev Xəyyam Vaqif oğlu – polkovnik
Babayev Rəşad Tahir oğlu – polkovnik
Cahangirov Cavanşir Əlisahib oğlu – polkovnik
Çobanov Roman Salman oğlu – tibb xidməti polkovniki
Əhmədov Fuad Məhəmmədağa oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Əsgərov Əvəz Zəbirşah oğlu – polkovnik
Qənbərov Rəşad Müştaba oğlu – polkovnik
Mədətov İsmayıl Səfər oğlu – polkovnik
Rizvanov Səməndər Səməd oğlu – polkovnik
Rüstəmov Teyfur Çərkəz oğlu – polkovnik
Salayev Elçin Ələddin oğlu – polkovnik
Səfərov Anar Haqverdi oğlu – polkovnik
Vəliyev Gündüz İslam oğlu – polkovnik
Yaqubov Oruc İmran oğlu – polkovnik
Abdinov Tacirəddin Akif oğlu – polkovnik-leytenant
Baqiri Abduləli Məhəmmədəli oğlu – polkovnik-leytenant
Cavadov Əsədulla Yusif oğlu – polkovnik-leytenant
Kərimov İlqar Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant
Qasımov Emil Xadim oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı
Mehdiyev Rüstəm Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Zamir Maarif oğlu – polkovnik-leytenant
Süleymanlı Elçin Səlimxan oğlu – polkovnik-leytenant
Şahverdiyev Xəyyam İkram oğlu – polkovnik-leytenant
Zayıdov Əziz Tahir oğlu – polkovnik-leytenant
Əməşov Rövşən Məmmədağa oğlu – mayor
Hacıyev Kənan Kamil oğlu – mayor
Hüseyinov Ramil İlham oğlu – mayor
Hüseynov Səbuhi Volodya oğlu – mayor
Məmmədov Əbil Alim oğlu – ədliyyə mayoru
Əkbərov Ceyhun İman oğlu – kapitan
Kavuzov Əhməd Mutalif oğlu – kapitan
Məmmədov Eldar Tapdıq oğlu – kapitan.