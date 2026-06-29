29 iyunun valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,14 % artaraq 1,9351 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 4,61 % azalaraq 2,1687 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9351
|
100 Rusiya rublu
|
2,1687
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1711
|
1 Belarus rublu
|
0,6035
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1100
|
1 Çexiya kronu
|
0,0798
|
1 Çin yuanı
|
0,2500
|
1 Danimarka kronu
|
0,2589
|
1 Gürcü larisi
|
0,6433
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2439
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1746
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0989
|
1 İsrail şekeli
|
0,5663
|
1 Kanada dolları
|
1,1978
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4894
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3497
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5472
|
1 Moldova leyi
|
0,0961
|
1 Norveç kronu
|
0,1710
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6104
|
1 Polşa zlotası
|
0,4514
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3693
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3134
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3055
|
Türk lirəsi
|
0,0365
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0506
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9594
|
Qızıl
|
6889,2160
|
Gümüş
|
99,0046
|
Platin
|2731,8150
|
Palladium
|2060,9950