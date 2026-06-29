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İqtisadiyyat

29 iyunun valyuta məzənnələri açıqlandı

First News Media09:17 - Bu gün
29 iyunun valyuta məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az  xəbər verir ki, avronun 0,14 % artaraq 1,9351 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 4,61 % azalaraq 2,1687 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9351

100 Rusiya rublu

2,1687

1 Avstraliya dolları

1,1711

1 Belarus rublu

0,6035

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1100

1 Çexiya kronu

0,0798

1 Çin yuanı

0,2500

1 Danimarka kronu

0,2589

1 Gürcü larisi

0,6433

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2439

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1746

1 İsveçrə frankı

2,0989

1 İsrail şekeli

0,5663

1 Kanada dolları

1,1978

1 Küveyt dinarı

5,4894

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3497

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5472

1 Moldova leyi

0,0961

1 Norveç kronu

0,1710

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6104

1 Polşa zlotası

0,4514

1 Rumıniya leyi

0,3693

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3134

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3055

Türk lirəsi

0,0365

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0506

Yeni Zelandiya dolları

0,9594

Qızıl

6889,2160

Gümüş

99,0046

Platin

2731,8150

Palladium

2060,9950
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