Qanunsuz pivə istehsal edən obyekt ifşa olunub
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Mingəçevir şəhərində qanunsuz pivə istehsalı ilə məşğul olan istehsal obyektini aşkarlayıb.
1news.az Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Aksizli və Markalanmalı Malların Dövriyyəsinə Nəzarət Baş İdarəsinin apardığı təhlil və monitorinqlər zamanı Mingəçevir şəhəri, A.Şaiq küçəsi, ev 1 ünvanında yerləşən istehsal obyektində rəsmi uçotdan kənar pivə istehsalının təşkili və məhsulun qeyri-rəsmi dövriyyəyə çıxarılması ilə bağlı əsaslı şübhələr yaranıb.
Təyin olunmuş operativ nəzarət tədbiri zamanı həmin ünvanda fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Tağıyev Xəyyam Aydın oğlunun təsərrüfat subyektini vergi orqanlarında uçota almadan fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib.
Yoxlama zamanı istehsal sahəsində və müxtəlif anbarlarda ümumilikdə 198 min litr hazır pivə məhsulu, onun qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş çoxsaylı çəlləklər, həmçinin mənşəyini təsdiq edən sənədlər olmadan əldə edilmiş 14 ton arpa səmənisi, 300 kiloqram pivə mayası və 2 tondan çox digər xammal aşkar olunub.
Faktlar qanunvericiliyin tələblərinə uyğun sənədləşdirilib və müvafiq tədbirlər görülüb.
DVX bildirib ki, aksizli məhsulların dövriyyəsinə nəzarətin gücləndirilməsi, istehsal və satış sahəsində şəffaflığın artırılması, istehsal həcmlərinin düzgün bəyan olunmasının və vergi intizamının təmin edilməsi istiqamətində nəzarət tədbirləri davam etdirilir.
Qurum sahibkarlıq subyektlərini vergi və digər qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl etməyə çağıraraq vurğulayıb ki, bu, bazarda sağlam və ədalətli rəqabət mühitinin qorunmasına, eləcə də "kölgə iqtisadiyyatı"nın həcminin azaldılmasına xidmət edir.